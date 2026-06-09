Nam Thủ đô trước cú hích siêu hạ tầng: Vì sao Viha Flora đón sóng giãn dân?

Trong dòng dịch chuyển đó, những dự án vừa sở hữu khả năng kết nối liên vùng, vừa duy trì được không gian sống xanh, mật độ thấp như Viha Flora đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của người mua nhà tại Hà Nội.

Ba mạch hạ tầng mở đường cho làn sóng dịch chuyển về Nam Hà Nội

Nhìn vào bản đồ quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Thủ đô, khu vực phía Nam đang sở hữu những lợi thế mang tính bước ngoặt khi cả 3 loại hình giao thông trọng điểm gồm đường bộ, đường sắt và đường hàng không đều hội tụ tại đây, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.

Mạch hạ tầng đầu tiên là đường bộ. Quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch phía Nam, đã được Hà Nội phê duyệt phương án mở rộng đoạn từ nút giao Vành đai 1 – hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường dài hơn 36km, mở rộng lên mặt cắt 90m. Trục đại lộ huyết mạch này sau khi hoàn thành không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc giao thông cửa ngõ mà còn đóng vai trò như một hành lang kinh tế xuyên suốt, kết nối trực tiếp lõi nội đô lịch sử với các thủ phủ công nghiệp phụ cận, biến khu Nam thành vùng đệm chiến lược có tốc độ giao thương sầm uất bậc nhất.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi thúc đẩy sự phát triển đô thị phía Nam.

Mạch hạ tầng thứ hai là đường sắt. Tổ hợp ga Ngọc Hồi được xác định là đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất phía Nam Thủ đô, kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt quốc gia và hệ thống metro số 1 (Ngọc Hồi – Yên Viên) và số 6 (Nội Bài – Ngọc Hồi) trong tương lai. Nếu đường bộ tạo ra khả năng kết nối linh hoạt, thì đường sắt và metro là nền tảng cho mô hình đô thị phát triển theo định hướng TOD - mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng, xu hướng đang thịnh hành tại nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Mạch hạ tầng thứ ba là hàng không. Trong các định hướng quy hoạch dài hạn, Hà Nội xác định phát triển cảng hàng không thứ hai tại khu vực phía Nam, dự kiến công suất từ 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm, gắn với mô hình đô thị sân bay, logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn.

Sự phát triển đồng bộ và hiện đại của 3 mạch hạ tầng tỷ đô này đã kích hoạt làn sóng giãn dân từ khu vực lõi nội đô chật hẹp về phía Nam Hà Nội, tạo điều kiện cho những dự án bất động sản có tư duy phát triển bền vững như Viha Flora được chú ý.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Hồng Hà Eco City, dự án nằm trong khu vực kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A, Vành đai 3 – 3.5 – 4, cao tốc Bắc – Nam, đồng thời hưởng lợi từ các tuyến metro và cảng hàng không. Đây là nền tảng giúp dự án giải quyết bài toán quan trọng của người mua nhà Hà Nội: vừa nằm giữa dòng chảy giao thương của hạ tầng vĩ mô, nhưng vẫn giữ riêng cho mình một không gian sống sinh thái tĩnh tại.

Viha Flora và lợi thế sống xanh đa tầng tạo vi khí hậu mát lành hiếm có

Nếu hạ tầng là lực đẩy của một khu vực, chất lượng sống mới là yếu tố giữ chân cư dân trong dài hạn. Trong bối cảnh các đô thị lớn phải đối mặt với hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiệu ứng đảo nhiệt từ những khối bê tông dày đặc, Viha Flora mang đến một tư duy phát triển khác biệt khi thiết lập đặc quyền sống dịu mát thông qua ba lớp "điều hòa tự nhiên" được tính toán khoa học.

Lớp đầu tiên đến từ vị trí. Dự án tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Hồng Hà Eco City quy mô 16,7ha, đồng thời nằm giữa các mảng xanh khổng lồ như Công viên Yên Sở rộng 320ha và khu vực Linh Đàm. Sự kết hợp giữa thảm thực vật phong phú và không gian mặt nước bao la xung quanh đã tạo nên một vùng vi khí hậu đặc trưng, giúp nhiệt độ thực tế tại khu vực thấp hơn từ 2 đến 3 độ C so với các khu vực nội đô đông đúc, mang lại làn gió mát lành tự nhiên cho cư dân ngay giữa những ngày hè cao điểm.

Lớp "mát" thứ hai đến từ quy hoạch tòa nhà. Viha Flora sở hữu mật độ xây dựng chỉ 21%, dành tới 79% diện tích cho cảnh quan và tiện ích. Mật độ thấp giúp không gian không bị nén chặt bởi bê tông, tạo nên trải nghiệm sống thoáng đãng và riêng tư hơn. Đặc biệt, toàn dự án chỉ gồm 190 căn hộ, giúp Viha Flora tiệm cận tinh thần "thấp tầng trong cao tầng". Với nhóm cư dân đang dịch chuyển từ nhà đất nội đô sang chung cư cao cấp, sự riêng tư và mật độ thấp là yếu tố đáng chú ý.

Cuối cùng, lớp "mát" thứ ba nằm ngay trong từng căn hộ. Với tư duy thiết kế thông minh, 100% căn hộ tại Viha Flora sở hữu 2 logia, đưa mảng xanh vào ngay không gian sống, tăng khả năng đón gió, đón sáng và đối lưu không khí tự nhiên.

Từ vị trí, quy hoạch đến thiết kế căn hộ, Viha Flora tạo nên nhiều lớp "điều hòa tự nhiên" cho đời sống cư dân. Kết hợp với 3 mạch hạ tầng tỷ đô đang được triển khai, Viha Flora nổi lên như một chuẩn sống mới: hiện đại hơn, xanh hơn và bền vững hơn, thu hút dòng cư dân văn minh nội đô trong làn sóng giãn dân hậu quy hoạch thế kỷ.