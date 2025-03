Nâng cao an toàn trong cấp cứu tim mạch theo tiêu chuẩn quốc tế

Để nâng cao hiệu quả cấp cứu, nhiều bệnh viện hiện nay đang triển khai 83 tiêu chí của Bộ Y tế và chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế. ACHSI là một trong những bộ tiêu chuẩn đánh giá bệnh viện nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, trong đó đề cao tiêu chí hoàn thiện hệ thống báo động đỏ và xây dựng đội "phản ứng nhanh" để xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Với lĩnh vực can thiệp tim mạch, thường xuyên đối mặt với các tình huống cấp cứu nghiêm trọng như ngưng tim, suy tim, đột quỵ tim, việc chuẩn hóa quy trình cấp cứu càng trở nên cấp bách. Tại khoa Tim mạch, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACHSI, quy trình cấp cứu và kiểm soát biến chứng càng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Xây dựng đội phản ứng nhanh, nâng cấp quy trình cấp cứu

BVĐK Hồng Ngọc tiếp nhận bệnh nhân T.V.Tình (31 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng đau nặng ngực trái dữ dội kèm cảm giác như bỏng rát ở lồng ngực. Nhận định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền tĩnh mạch và sử dụng thuốc, lắp máy điện tâm đồ theo dõi. Sau 5 phút, bệnh nhân đột ngột xuất hiện rung thất sóng lớn (một loại rối loạn nhịp nguy hiểm), kèm theo không bắt được mạch, ngừng tim rơi vào trạng thái nguy kịch.

Với trường hợp này, bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc bị tổn thương não vĩnh viễn trong vòng 4-6 phút nếu không được xử lý kịp thời. Nhưng may mắn, đội ngũ bác sĩ tại BVĐK Hồng Ngọc đã ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) và sốc điện khử rung để khôi phục nhịp tim cho bệnh nhân, tuân thủ chặt chẽ phác đồ cấp cứu. Đồng thời, quy trình Code Blue báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, đội phản ứng nhanh nhanh chóng có mặt và phối hợp cấp cứu cho bệnh nhân. Chỉ sau khoảng 2 lần sốc điện, tình trạng rung thất được đẩy lùi, nhịp tim dần ổn định và ý thức của bệnh nhân cũng hồi phục sau vài phút.

Trường hợp của bệnh nhân Tình là một ví dụ điển hình, may mắn thoát khỏi nguy kịch nhờ vào việc cấp cứu nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp. Đây là thành công rõ rệt trong việc áp dụng quy trình cấp cứu đạt chuẩn của tổ chức ACHS (Australian Council on Healthcare Standards) – Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe Úc, đặc biệt là trong việc xây dựng đội "phản ứng nhanh" để cải thiện quy trình cấp cứu và ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp.

Ngay sau khi bệnh nhân Tình được hồi sinh nhịp tim thành công nhờ kích hoạt Code Blue, ê kíp bác sĩ tiếp tục kích hoạt quy trình Code STEMI (quy trình phản ứng nhanh chuyên biệt cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim cấp). Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng can thiệp để chụp động mạch vành nhằm xác định vị trí tắc nghẽn và tiến hành đặt stent tái thông dòng chảy nuôi tim nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo tối đa an toàn trong quá trình can thiệp.

Chỉ sau 60 phút, ca can thiệp thành công, dòng chảy mạch máu trở lại bình thường. Các triệu chứng ban đầu được cải thiện rõ rệt. 24 giờ sau can thiệp, anh Tình có thể ăn uống và đi lại bình thường.

Bệnh nhân Tình cải thiện tốt các triệu chứng và xuất viện sau 3 ngày can thiệp

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng Trung tâm Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc: "Quy trình kích hoạt can thiệp khẩn cấp đã rút ngắn thời gian từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi khơi thông được đoạn mạch bị tắc, không bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống bệnh nhân. Đội phản ứng nhanh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bệnh nhân có các biểu hiện sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm. Trước mỗi ca can thiệp, các thiết bị hồi sức tích cực như ống nội khí quản, thuốc vận mạch, máy sốc điện, thuốc chống loạn nhịp... được trang bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống."

Bên cạnh các ca cấp cứu, với những trường hợp can thiệp thường quy, bệnh viện cũng tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới như: máy chụp cắt lớp vi tính CT 2560 lát cắt, phần mềm đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn vFFR, siêu âm trong lòng mạch IVUS... giúp bác sĩ đưa ra các quyết định với độ chính xác cao hơn cũng như giảm thiểu tối đa biến chứng.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn ACHSI với thành tích Accreditation theo bộ tiêu chí mới nhất EQuIP7.

Việc áp dụng nghiêm ngặt bộ 83 tiêu chí của Bộ Y tế kết hợp cùng hơn 700 tiêu chí khắt khe từ tổ chức ACHS, BVĐK Hồng Ngọc, đặc biệt là khoa Tim mạch, đang không ngừng nỗ lực nâng cao và hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng. Nhận thức rõ tính rủi ro cao trong điều trị bệnh lý tim mạch và yêu cầu phản ứng nhanh trong tình huống cấp cứu, khoa Tim mạch luôn liên tục cải tiến quy trình, giám sát chặt chẽ, kiểm tra thực tế từng ca can thiệp. Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, BVĐK Hồng Ngọc không chỉ đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân mà còn khẳng định chất lượng điều trị, góp phần đưa bệnh viện tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc triển khai chính sách chi trả tối đa hạn mức theo thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho các bệnh nhân can thiệp tim mạch, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính đồng thời mang tới cơ hội tiếp cận các kỹ thuật can thiệp hiện đại và dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Địa chỉ: số 8 đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0911 858 626