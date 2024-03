Nâng cấp tương tác O2O ngành F&B với The Master Channel

Những dữ liệu này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm mà còn tạo ra cơ hội để phát triển các chiến lược Marketing và sản phẩm hiệu quả hơn. Cụ thể, một mã QR trên bàn, tại quầy order, trên hóa đơn hoặc thiết bị báo rung sẽ thu hút khách hàng tham gia các mini game, khảo sát để nhận các ưu đãi như voucher giảm giá hoặc các phần thưởng hấp dẫn. Bằng cách này Marketer sẽ có cơ hội sở hữu thông tin không chỉ của người đặt hàng và thanh toán mà còn của tất cả những người có mặt tại quán. Với kịch bản tương tác phù hợp sau đó, doanh nghiệp có khả năng giữ chân khách hàng lâu hơn với chi phí tương tác qua ZNS hay SMS rẻ hơn rất nhiều so với việc chạy quảng cáo tái tiếp cận trên các nền tảng Digital.

Một khoản chi phí không nhỏ khác mà các chuỗi F&B phải gồng gánh đó chính là ngân sách chi cho các kênh Online bao gồm Digital và các nền tảng Food Delivery.

Chi phí Digital Ads chưa bao giờ rẻ, chi phí của nền tảng còn đắt hơn với phí gia nhập và mức hoa hồng lên đến 30-40% trên mỗi đơn hàng . Một bất lợi khác chính là doanh nghiệp không thể quản lý trải nghiệm khách hàng của mình trên các ứng dụng giao đồ ăn vì sự phụ thuộc về mặt dữ liệu.

Một "đối sách" đầy sáng tạo giúp cho doanh nghiệp F&B có thể tương tác trực tiếp với khách hàng của các nền tảng Food Delivery. Một thẻ quà tặng nhỏ trong gói đồ ăn/đồ uống với mã QR, khi quét sẽ dẫn về Zalo Mini App/ Zalo OA của nhà hàng và khách hàng nhận được mã giảm giá khi đến quán hoặc đặt hàng trực tiếp. Quan trọng hơn là chuỗi F&B có cơ hội tiếp cận trực tiếp với khách hàng và dần bớt phụ thuộc vào các nền tảng.

Nâng cấp các tương tác O2O ngành F&B với The Master Channel

The Master Channel giúp doanh nghiệp F&B tận dụng các ưu thế về mặt bằng để nâng cấp các trải nghiệm tại kênh offline. The Master Channel cũng sẽ giúp doanh nghiệp F&B giảm chi phí Digital và hạn chế sự phụ thuộc vào các nền tảng Food Delivery. Với The Master Channel, marketer sẽ được chứng kiến sự tăng trưởng đột phá về dữ liệu khách hàng thu thập được và quan trọng hơn đó chính là dữ liệu được sử dụng hiệu quả cho các chiến dịch tăng doanh số.

Quá trình nâng cấp tương tác O2O ngành F&B với The Master Channel này sẽ được trình diễn tại sự kiện Build & Warm The Master Channel - Season 5: Online to Offline Interactive Exhibition.

Với quy mô lớn hơn rất nhiều so với các mùa trước đó, sự kiện sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu trong nhà Nguyễn Du - 116 đường Nguyễn Du, Q1, TP.HCM trong hai ngày 22 & 23/3/2024 vào lúc 9:00 giờ đến 17:00 giờ.

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực marketing ngành F&B, sự kiện sẽ mang đến những kiến thức mới nhất thông qua việc trải nghiệm trực tiếp với vai trò khách hàng. Song song đó các "tour guide" là chuyên gia trong lĩnh vực dữ liệu, marketing, sẽ trình bày và giải thích cho bạn toàn bộ nền tảng bên dưới bao gồm PangoCDP và Zalo Mini App.

Khách mời sẽ được chia thành các nhóm từ 5-10 thành viên và sẽ được "tour guide" dẫn dắt tham gia vào tour tương tác trong 15-20 phút, mô tả các tình huống tương tác online và trực tiếp trải nghiệm tại các cửa hàng offline, chơi game nhận quà.

Sau khi trải nghiệm tường tận "tour", khách mời sẽ được tham gia vào lớp học chuyên đề để lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành về thách thức của F&B trong việc xây dựng trải nghiệm với khách hàng, cách xây dựng The Master Channel lý tưởng - The Promotion Channel, đối sách phù hợp với các nền tảng Food Delivery cũng như cách hợp lực với các Brand FMCG Food & Beverage.

Đội ngũ diễn giả uy tín đến từ VietGuys - Giftee - Ampersand (Inn Saigon: Haagen-Dazs, The Running Bean, Snowee,...) sẽ dẫn dắt lớp chuyên đề F&B diễn ra vào lúc 14 giờ 40 ngày 22/3 và 15 giờ 20 ngày 23/3.

Build & Warm The Master Channel - Season 5: Online to Offline Interactive Exhibition Được tổ chức bởi PangoCDP, VietGuys và các đối tác đồng hành Dentsu X, Giftee, Zalo Mini App, Creative Point, HypurX.

Là triển lãm tương tác trực tiếp với hàng loạt kịch bản demo xuyên suốt, mô phỏng hành trình mua hàng và dòng chảy của dữ liệu từ Online đến Offline diễn ra trong 2 ngày với các "demo tour" và lớp học chuyên đề như sau:



Lưu ý: Vì chỗ ngồi của lớp chuyên đề có giới hạn, khách mời đăng ký và đến dự trước thời gian lớp học chuyên đề ít nhất 45 phút để được sắp xếp tour trải nghiệm tương tác và sau đó tham gia lớp học.

