Nàng dâu ngoại quốc có gia thế "khủng" nhất Việt Nam, mỗi lần về nhà ngoại là cả MXH dậy sóng

Theo Tiểu Mai | 24-05-2026 - 14:11 PM | Lifestyle

Là một nữ doanh nhân có kinh doanh riêng tại Đà Nẵng, sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, tất cả dường như vẫn chưa là gì so với gia thế thực sự của nhà bố mẹ đẻ của cô.

Cuộc sống của những nàng dâu ngoại quốc tại Việt Nam luôn mang đến nhiều câu chuyện thú vị, nhưng có lẽ ít ai khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ nhiều như Poona. Tên thật là Nilack Siladuangchay, sinh năm 1991 tại Salavan, Lào, Poona hiện được biết đến như một "phú bà" kín tiếng với nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp kinh doanh thành công và một cuộc hôn nhân viên mãn tại Đà Nẵng.

Phú bà người Lào sống ở Việt Nam và cuộc hôn nhân 10 năm cùng chồng Việt

Cơ duyên đưa cô gái Lào đến với dải đất hình chữ S bắt nguồn từ dòng máu gia đình khi cô có bố là người Lào và mẹ là người Việt Nam. Dù sinh ra và lớn lên tại Lào, Poona đã quyết định sang Việt Nam để học đại học.

Chồng của Poona là Tùng Nhân (sinh năm 1990, Đà Nẵng). Cặp đôi quen nhau từ thời sinh viên, khi Tùng Nhân theo học ở Đại học Sư phạm Đà Nẵng, còn Poona là sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Sau 3 năm hẹn hò, Tùng Nhân quyết định rước nàng về dinh bằng màn cầu hôn ngay tại Hội An.

Hiện tại cuộc hôn nhân của Poona đã bước sang năm thứ 10, cô sinh viên người Lào năm ấy giờ đã bước vào tuổi 35 và làm mẹ 2 con, Poona vẫn giữ trọn vẹn nhan sắc kiêu kỳ, vóc dáng thon thả. Cô luôn toát lên khí chất của một "phú bà" thứ thiệt với lối sống sang chảnh, tinh tế. Thế nhưng, tất cả sự thành đạt tại Việt Nam dường như vẫn chưa là gì so với gia thế thực sự của nhà bố mẹ đẻ cô tại Lào.

Hé lộ gia thế nhà bố mẹ đẻ tại Lào: Dinh thự "trâm anh thế phiệt", cứ về quê là lại làm "công chúa"

Gia thế nhà bố mẹ đẻ của Poona được hé lộ qua những đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh cô đưa chồng con về quê ngoại. Ngay lập tức, đoạn clip đã tạo nên một "cơn chấn động" trên mạng xã hội bởi độ hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của cơ ngơi gia tộc.

Ngay từ những giây đầu tiên, người xem đã phải choáng ngợp trước một cơ ngơi đồ sộ thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" tại Lào. Cánh cổng hào môn mở ra một khuôn viên rộng thênh thang, dẫn lối vào căn dinh thự được thiết kế vô cùng hoành tráng.

Thậm chí, diện tích của khu dinh thự lớn đến mức các thành viên trong gia đình phải sử dụng xe điện để thuận tiện di chuyển qua lại giữa các khu vực. Chưa dừng lại ở đó, một góc sân còn khiến dân tình choáng ngợp với dàn siêu xe hạng sang đắt tiền đỗ chật kín, minh chứng rõ nét cho tiềm lực kinh tế "khủng" của gia tộc.

Tiến vào không gian bên trong, bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nội thất. Từng chi tiết trong dinh thự đều đậm nét văn hóa Lào, nhất là vào dịp Tết hay những sự kiện quan trong, cả dinh thự được trang hòa vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Lộng lẫy đến mức nhiều người không ngần ngại ví von nơi đây giống như một cung điện hoàng gia hay một khu nghỉ dưỡng 5* tại đất nước triệu voi.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự xa hoa và cũng là chi tiết khiến hội chị em "phát cuồng" nhất lại nằm ở một góc rất riêng tư: phòng ngủ của mẹ đẻ Poona. Trong đoạn clip, mỹ nhân Lào vui vẻ tiết lộ lý do mình về quê hương mà chẳng cần mang theo nhiều hành lý là bởi đã có sẵn một "kho tàng" để mượn đồ.

Thậm chí còn có cả khoảnh khắc Poona BST trang sức lộng lẫy và những chiếc túi xách bằng vàng của mẹ cô. Poona tâm sự theo phong tục cổ truyền ở Lào, vào những ngày như đám cưới, tân gia... người dân thường đeo vàng rất nhiều. Cô cũng đeo vàng và "flex" độ giàu bằng hàng loạt chiếc vòng vàng lớn được đặt trong... hộp giấy.

Chỉ qua vài giây lướt qua màn hình điện thoại, những món hàng hiệu xa xỉ ẩn giấu trong căn phòng đã đủ để khẳng định độ chịu chơi của mẹ cô và sự giàu có của gia đình bố mẹ đẻ. Mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách đến tủ đồ cá nhân, đều tỏa ra khí chất vương giả của một gia tộc giàu có.

Điều đáng nói là phong thái chia sẻ của mỹ nhân Lào vô cùng tự nhiên, gần gũi. Sự giàu sang toát ra từ chính nhịp sống đời thường, từ thói quen sinh hoạt chứ không hề có sự gượng ép hay cố tình phô trương khoe của.

Chính sự tinh tế, thanh lịch và cuộc sống không thiếu thứ gì từ trong trứng nước ấy lại càng khiến dân tình thêm phần nể phục, ao ước về một hình mẫu phụ nữ viên mãn trọn vẹn: xuất thân từ gia tộc quyền quý, bản thân xinh đẹp, giỏi giang và sở hữu một mái ấm gia đình hạnh phúc.


Thanh niên Việt

