Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, Hà Nội như 'chảo lửa'

Theo Nam Giang | 24-05-2026 - 16:32 PM | Xã hội

Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Tại Hà Nội, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 42 độ C, trở thành khu vực nóng nhất cả nước với không khí hầm hập, oi bức kéo dài.

Từ ngày 23/5, Hà Nội là trung tâm của đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao từ 38 - 40 độ C, đỉnh điểm lên đến 42 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân, người tham gia giao thông.

Ghi nhận của PV, để chống chọi với cái nắng "như thiêu như đốt", người dân Thủ đô ra đường với "thời trang" kín mít toàn thân bằng áo dài tay, áo chống nắng, thậm chí quấn cả khăn lên đầu để bớt nóng.

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người mặc kín không hở một chút nào.

Nhiệt độ mặt đường lên trên 50 độ C, gây cảm giác "cháy da, cháy thịt".

Chờ đèn đỏ, nhiều phương tiện dừng đỗ tại các bóng râm.

Người dân chọn gầm cầu vượt để nghỉ trưa tránh cái nắng như đổ lửa.

Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng trên 40 độ C.

Người đi bộ mang theo ô chống nắng.

Cửa hàng, hàng quán phủ bạt, che vải để tránh nắng.

Ô tô được phủ chăn trên nóc.

Xe máy đều được che yên, đậy kín.

Khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng có chỉ số UV cực trị ở mức nguy cơ cao có thể gây hại đối với cơ thể con người.

Dự báo đợt nắng gắt còn kéo dài 3-4 ngày tới với nền nhiệt độ cao.

