NashTech: Hành trình tiếp bước “Ước mơ tri thức Việt”

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, NashTech không chỉ đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng IT, mà còn duy trì văn hóa sẻ chia đến cộng đồng lớn. Với NashTech, một doanh nghiệp phát triển bền vững cần cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội.



Đặt sứ mệnh phát triển và mở rộng tương lai cho học sinh hiếu học, NashTech tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ nội bộ nhằm khuyến khích tất cả nhân viên cùng góp sức. Với tinh thần "We care, We share", mỗi nhân viên - Nasher luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và động viên các em tiếp bước giấc mơ tri thức của mình.

Hằng năm, NashTech đã tổ chức sự kiện "Green Market – Chợ Xanh" để tạo ra không gian mua sắm cho nhân viên đồng thời gây quỹ từ doanh thu của các gian hàng. Nhờ đó, công ty đã trao tặng học bổng và những bữa ăn trưa đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Trong một tháng tổ chức, Green Market 2023 đã quyên góp thành công hơn 120 triệu đồng. Trong đó tại TP.HCM, NashTech trao tặng 8 học bổng trị giá 40 triệu đồng cho tổ chức Maison Chance (đồng hành năm năm liên tiếp) và trao quà tại lớp học tình thương Long Bửu (Quận 9). Tại Hà Nội, NashTech tiếp tục nhận nuôi 30 em nhỏ thuộc trường Phìn Páo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) thông qua dự án Nuôi Em. Cuối cùng, công ty đã trao tặng các đồ dùng học tập và đồ sinh hoạt thiết yếu cho trường PTDTBT TH & THCS Ch'ơm (Quảng Nam).

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động gây quỹ này, NashTech đã xây dựng 5 Tủ sách ước mơ tại các lớp học vùng cao.

Chị Trần Thu Lý, Quản lý Nhân sự tại Văn phòng dự án Tổ chức Maison Chance chia sẻ: "NashTech và Maison Chance có cơ duyên kết nối từ 5 năm về trước. Thời điểm đó, NashTech cam kết đồng hành lâu dài cùng Maison Chance với quyết định trao học bổng cho 8 em có hoàn cảnh khó khăn với kết quả học tập tốt. Thật hiếm thấy có quyết định nào như NashTech trong khi các doanh nghiệp Việt Nam thường hướng đến những chương trình ngắn hạn. Suốt 5 năm qua, NashTech đã luôn đồng hành và thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến tương lai của các em. Chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên NashTech, những người đang tiếp thêm sức mạnh cho các em thêm vững bước trên chặng đường tri thức".

NashTech 5 năm liên tiếp trao học bổng cho các em nhỏ hiếu học tại Maison Chance, TP. HCM

Bên cạnh đó, NashTech cũng tổ chức các hoạt động CSR thường niên với nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: gửi tặng hàng trăm máy tính đến các điểm trường khó khăn trên toàn quốc nhằm mở ra cơ hội tiếp cận khoa học máy tính và phát triển tri thức công nghệ thông tin trong bậc tiểu học; tổ chức giao lưu và trao quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TW Hà Nội và Bệnh viện Chợ Rẫy Hồ Chí Minh...

Trong hành trình 23 năm phát triển, NashTech luôn đồng hành với ước mơ của nhiều em nhỏ khó khăn

Ông Nguyễn Thuận Thành, Giám đốc Nhân sự NashTech khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: "Mỗi cá nhân luôn muốn tạo ra giá trị tích cực cho chính mình, cho gia đình và xã hội. Vì thế, Ban Giám đốc NashTech luôn coi trọng việc xây dựng và nuôi dưỡng môi trường làm việc lành mạnh và lý tưởng cùng các giá trị cốt lõi. Điều này góp phần đáng kể vào việc nâng cao giá trị hạnh phúc và năng lực chuyên môn cho mỗi nhân viên. Việc phát triển sự nghiệp tại một doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao sẽ giúp nhân viên an tâm trải nghiệm, tận tâm cống hiến vì bản thân và cộng đồng".

Tại NashTech, mỗi nhân viên đang trải nghiệm môi trường làm việc hạnh phúc và quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nhờ đó, Nasher không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến nhiều em nhỏ luôn khao khát chinh phục giấc mơ đến trường. NashTech sẽ duy trì tổ chức các hoạt động CSR để không chỉ truyền cảm hứng trong mỗi nhân viên mà còn khẳng định về một văn hóa làm việc hạnh phúc.

NashTech là thành viên của tập đoàn Nash Squared (Anh Quốc) có hơn 23 năm hoạt động với sứ mệnh "Create the best solutions, powered by our excellence in people and technology - Tạo ra các giải pháp tốt nhất bởi tài năng, trí tuệ và công nghệ của các nhân viên NashTech", cùng tầm nhìn "Unlock value through solutions and technology - Khai mở các giá trị thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ".

Với văn phòng đầu tiên được thành lập tại Hà Nội vào năm 2000, tính đến nay, NashTech đã có mặt trên ba thành phố lớn của cả nước bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Với đội ngũ hơn 2.000 kỹ sư công nghệ người Việt vững tay nghề, giàu kinh nghiệm, NashTech tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu góp phần thúc đẩy vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

