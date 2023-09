ND Market - Nền tảng số chợ Namdaemun Hàn Quốc, có mặt tại Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực làm đẹp, làn sóng văn hóa Hàn Quốc còn có ảnh hưởng rộng rãi tới các lĩnh vực thời trang, ngôn ngữ, giáo dục và phong cách sống. Thực tế, kết quả thi tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2023-2024 cho thấy Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm đầu vào cao nhất trong 2 năm liên tiếp. Qua đó cho thấy mức độ quan tâm tới đất nước Hàn Quốc cao như vậy đã dẫn đến việc mua sắm rất tích cực các sản phẩm của Hàn Quốc.



Trên thực tế, theo "Khảo sát thực tiễn làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài năm 2022" do Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) thực hiện đối với đối tượng là người dân Việt Nam không kể nam nữ trong độ tuổi từ 15 đến 59, có tới 91,2% số người được hỏi trả lời rằng họ đã từng mua mỹ phẩm Hàn Quốc trong vòng 1 năm qua. Ngoài ra, nhờ sức ảnh hưởng của K-Drama và các ngôi sao K-pop như Blackpink, Twice, không riêng mỹ phẩm mà cả những phụ kiện trang sức mà các ngôi sao Hàn Quốc đeo cũng rất được quan tâm. Thực tế cho thấy 60% doanh thu của chợ Namdaemun - chợ bán buôn phụ kiện trang sức lớn nhất Hàn Quốc là từ xuất khẩu ra nước ngoài.

Chợ Namdaemun thu hút hơn 400.000 người ghé thăm mỗi ngày và là chợ bán buôn duy nhất kinh doanh tất cả các mặt hàng, bao gồm cả phụ kiện trang sức, quần áo trẻ em và đồ dùng cho thú cưng, v.v... ND Market là nền tảng bán buôn và bán lẻ số hóa của "Chợ Namdaemun" - chợ bán buôn số 1 Hàn Quốc, cho phép bạn xem sản phẩm từ các nhà bán buôn phụ kiện Hàn Quốc theo thời gian thực và mua hàng với giá bán buôn một cách thuận tiện. Nền tảng này giúp loại bỏ những bất tiện của thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, như việc phải thông qua đại lý hoặc phải trực tiếp đến Hàn Quốc tìm kiếm nguồn hàng để nhập khẩu phụ kiện trang sức Hàn Quốc về Việt Nam.

ND Market giao hàng cùng lúc các sản phẩm từ nhiều công ty khác nhau trong cùng một thùng hàng. Điều này mang lại hiệu quả kinh tế mà phương thức mua hàng hiện tại không thể theo kịp được, nếu theo phương thức hiện tại thì khi các nhà bán lẻ có yêu cầu giao hàng từ nhiều nhà bán buôn khác nhau, họ sẽ phải trả thêm phí vận chuyển riêng cho từng đơn hàng tương ứng của từng nhà bán buôn. Ngoài ra, ND Market cung cấp dịch vụ chụp ảnh sản phẩm, trong đó đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ chụp ảnh sản phẩm của nhà bán buôn tại studio của chính ND Market, giúp cho doanh nghiệp bán buôn có catalogue sản phẩm kỹ thuật số chất lượng cao, và nhà bán lẻ cũng không còn vất vả khi mua hàng mẫu và phải chụp ảnh từng mẫu để có thể bán hàng.

Thông qua các sản phẩm mới được cập nhật hàng ngày, ND Market có khả năng nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của thế hệ trẻ - những người rất nhanh nhạy về xu hướng thời trang và kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng tối ưu cho các nhà bán lẻ Việt Nam đang tìm kiếm nguồn hàng Hàn Quốc.