Nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” có thể đáp ứng 500.000 lượt truy cập cùng lúc: Người dân yên tâm trải nghiệm dịp 2/9

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội vừa triển khai xây dựng hệ sinh thái số mang tên “A80 – Tự hào Việt Nam”.

Đây không chỉ là cổng thông tin điện tử đơn thuần mà đóng vai trò “trợ lý thông minh”, “người bạn đồng hành” cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm, và sống trọn từng khoảnh khắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh trên địa bàn Thủ đô.

Công ty cổ phần VCCorp là đơn vị đồng hành cùng với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, từ việc hình thành ý tưởng, thiết kế giao diện, đến triển khai hệ thống công nghệ của nền tảng, với tinh thần “tất cả vì cộng đồng”.

Đặt người dùng vào trái tim công nghệ

Trong sự kiện ra mắt, ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc VCCorp đã tiết lộ các công nghệ được sử dụng tại website và ứng dụng A80.

Từ thực tế sự kiện 30/4 được nhiều người quan tâm, đội ngũ đã tính toán chi tiết để dự phòng chiến lược hạ tầng có thể đáp ứng 500.000 lượt truy cập đồng thời.

Ước tính một tháng (cho tới 2/9), số lượng truy cập dự kiến có thể lên tới 200 - 300 triệu. Song song với đó, A80 còn được dự phòng bằng hệ thống “auto scale”. Cụ thể, nếu lượt truy cập vượt hơn nữa thì hệ thống sẽ tự động nâng cấp, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc VCCorp. Ảnh: Như Hoàn

Ông Ngọc khẳng định, công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất là làm đúng với chủ trương, mục tiêu của của của thành phố, mang đến nền tảng giúp chỉ dẫn và phục vụ người dân, đáp ứng nhu cầu người dân khi đến với sự kiện.

Về mặt công nghệ, một trong những yếu tố quan trọng của nền tảng là bản đồ số. Hệ thống website, ứng dụng A80 có bản đồ chỉ dẫn trực quan và đầy đủ các thông tin cần thiết về điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…

Đặc biệt dịp 2/9, cả nước có 4 ngày nghỉ, dự kiến người dân ở khắp mọi nơi đổ về thành phố Hà Nội sẽ rất đông. Với nền tảng, người dân và du khách có thể tìm hiểu các thông tin đáp ứng nhu cầu ăn uống, lưu trú dễ dàng hơn.

Để tối ưu hơn nữa đối với người dùng, đội ngũ thực hiện đã lựa chọn đưa trí tuệ nhân tạo (Chatbot) vào hệ thống website và app A80. Chatbot này giống như tư vấn viên, có nhiệm vụ trả lời tất cả những nội dung liên quan đến sự kiện A80, với khả năng giao tiếp gần như người thật. Những dữ liệu Chatbot sẽ được liên tục cập nhật cho đến ngày trước ngày diễn ra sự kiện.

“Nhờ công nghệ giao tiếp bằng giọng nói, chúng tôi có thể hỗ trợ những nhóm người gặp khó khăn khi sử dụng website. Ngoài ra, người nước ngoài quan tâm đến sự kiện cũng có thể cập nhật thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Hiện tại, công nghệ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nâng cấp”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Chatbot được ứng dụng ở nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam

Kiểm soát bảo mật chặt chẽ

Một yếu tố khác được nhiều người quan tâm đó là vấn đề bảo mật. Ngay từ đầu, đội ngũ thực hiện nhận thức đây là sự kiện rất quan trọng, việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Ngay từ bước lập trình đầu tiên, tất cả các mã nguồn của website, đều được đưa qua quy trình đảm bảo về bảo vệ thông tin. Các lỗi về lập trình, lỗ hổng đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy chuẩn VCCorp đã có kinh nghiệm suốt 20 năm.

Về bảo mật về hạ tầng, đội ngũ công nghệ triển khai trên 3 trung tâm ở Hà Nội, miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Bảo mật về hạ tầng có nhiều lớp, song song với đó là cài đặt các hệ thống tường lửa, chống xâm nhập, phát hiện xâm nhập…

“Đặc biệt quan trọng, chúng tôi còn tính toán phương án bị tấn công, từ chối dịch vụ. Hiện nay, tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng để ứng phó nếu tình huống đó xảy ra. Ngoài hạ tầng của VCCorp, chúng tôi cũng làm việc với các công ty như Viettel, VNPT hay FPT để sẵn sàng ứng phó khi bị tấn công đột xuất từ nước ngoài. Tất cả các phương án đều đã được tính toán kỹ càng”, ông Nguyễn Đăng Ngọc cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề đăng tải thông tin, trang A80 sẽ được cập nhật thông tin liên tục, nên an toàn xuất bản đặc biệt quan trọng.

Các máy tính tham gia đều phải “sạch”. Sẽ chỉ có 7 - 8 máy tính được phép xuất bản lên trên hệ thống website. Các máy này cũng có hệ thống mạng riêng ảo VPN cũng như xác thực hai lớp để phòng ngừa thông tin bị sai lệch hay rò rỉ.

Bên cạnh đó, đội ngũ công nghệ còn có hệ thống giám sát 24/7 để có thể phát hiện kịp thời các mối đe dọa.