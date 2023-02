Nên việc lớn cần “căn cơ, căn thời điểm”: 18 - 36 là độ tuổi vàng, quyết định hoặc có tất cả, hoặc bạn chẳng có gì!

Tôi khuyến khích mọi người dành thời gian để khám phá đam mê của họ và làm những công việc thú vị trong độ tuổi từ 18 đến 36 - ngay cả khi gần như không đủ tiền để trang trải các hóa đơn.

Hầu hết chúng ta đều được dạy từ khi còn trẻ rằng chúng ta cần phải bắt đầu kiếm tiền một cách nghiêm túc ở độ tuổi 20 và đầu 30 để có thể có tiền tiết kiệm hay mua nhà...

Kết quả là, rất nhiều người trong chúng ta cố gắng theo đuổi một con đường sự nghiệp ổn định càng sớm càng tốt – rồi sau đó cay đắng phát hiện ra rằng con đường sự nghiệp đó dường như không phù hợp.

Đó là lý do tại sao, với tư cách là Giám đốc điều hành và huấn luyện viên cuộc sống trong 25 năm, tôi khuyến khích mọi người dành thời gian để khám phá đam mê của họ và làm những công việc thú vị trong độ tuổi từ 18 đến 36 - ngay cả khi gần như không đủ tiền để trang trải các hóa đơn.

Tôi gọi giai đoạn này của cuộc đời là "Giai đoạn khám phá" và việc biết cách chi tiêu một cách khôn ngoan cũng có thể gia tăng cảm giác hạnh phúc và thúc đẩy khả năng kiếm tiền của bạn trong tương lai.

Đợi đến khi bạn 36 tuổi để quyết định chắc chắn những gì bạn muốn làm trong đời

Không có cuộc đời nào không có sự hối tiếc, nhưng thử nghiệm càng nhiều lĩnh vực khác nhau càng tốt khi bạn còn trẻ có thể giúp giảm thiểu sự thất vọng và bối rối. Điều đó đáng giá hơn tất cả những gì mà tiền có thể mua.

Nhiều chuyên gia dừng lại và bắt đầu sự nghiệp mới trong suốt cuộc đời của mình, và mỗi lần làm như vậy, họ phải bắt đầu lại - có thể ở mức lương thấp hơn hoặc mức lương mới như một người mới ra trường.

Nhưng những người khám phá một cách nghiêm túc và đợi đến tuổi 36 mới quyết định điều họ muốn làm vẫn còn nhiều thập kỉ phía sau để xây dựng động lực cho sự nghiệp, giúp họ thăng tiến lên mức cao nhất, sở hữu mức thu nhập tốt nhất trong lĩnh vực mơ ước của họ.

Tất nhiên, bạn vẫn cần hỗ trợ tài chính cho bản thân trong khi thử nghiệm các sở thích khác nhau, nhưng thực tế là bạn không cần phải trở thành một triệu phú trước tuổi 30. Ý tưởng ở đây là chấp nhận những rủi ro lớn khi còn trẻ, bởi vì đó thường là khi bạn có ít thứ để mất hơn. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, trách nhiệm của chúng ta tăng lên và cái giá cho sự đặt cược sẽ càng lớn hơn.

Đây là cách để tận dụng "Giai đoạn khám phá":

1. Khám phá ít nhất ba lĩnh vực nghề nghiệp

Ví dụ: nếu một trong những ước mơ của bạn là trở thành nhạc sĩ, hãy trải qua quá trình sản xuất các bài hát, quảng cáo chúng và đắm mình trong lĩnh vực này.

Một khi cảm thấy không phù hợp, hãy ngay lập tức chuyển sang kịch bản nghề nghiệp mơ ước tiếp theo của bạn.

Ngoài việc khám phá con đường nào là tốt nhất cho mình, bạn sẽ học được những bài học quý giá về những điều cần thiết để biến giấc mơ nghề nghiệp của mình thành hiện thực, và liệu bạn có thực sự muốn nỗ lực để biến nó thành hiện thực hay không.

2. Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ

Đôi khi việc theo đuổi ước mơ đòi hỏi bạn phải tin tưởng vào bản thân và quên đi những gì người khác nghĩ về hành trình của mình.

Hãy nhớ rằng, chỉ vì bạn đang chọn một con đường khác thường không có nghĩa là bạn đang đưa ra quyết định sai lầm hay không làm việc chăm chỉ. Bạn được phép đi ra khỏi lối mòn. Những người thành công nhất chấp nhận rủi ro, và họ càng làm điều đó sớm, họ sẽ càng sớm đạt được mục tiêu của mình.

3. Tìm một người cố vấn

Người cố vấn không chỉ đưa ra lời khuyên và kết nối mà bạn cần để tiếp cận và khám phá các cơ hội, họ còn có thể cung cấp thông tin chi tiết về tiềm năng của các giai đoạn sau của con đường sự nghiệp.

Đừng bị cuốn vào việc tìm kiếm một người cố vấn nổi tiếng. Những người cố vấn tốt nhất là người tích cực tham gia vào hành trình của bạn bằng cách khuyến khích và giới thiệu những nguồn tài nguyên tuyệt vời để truyền cảm hứng và cung cấp thông tin cho bạn.

Eyal N. Danon là một nhà khai vấn cuộc sống, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Ignite Advisory Group, đồng thời là tác giả của cuốn "The Principle of 18: Getting the Most Out of Every Stage in Your Life". Eyal có bằng MBA của Đại học Boston và tốt nghiệp chuyên ngành Lãnh đạo Điều hành của Trường Kinh doanh, Đại học Columbia.