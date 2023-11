Nếu có 5 con vật này lạc vào nhà, bạn tuyệt đối không được làm hại chúng để giữ lại vận may

Mỗi sự vật, hiện tượng và loài vật xuất hiện trong cuộc đời này đều mang đến những ý nghĩa riêng biệt. Đôi khi chỉ là một con vật nhưng cách thức mà nó xuất hiện cũng mang đến những điềm báo khác nhau. Theo kinh nghiệm của người xưa, nếu bỗng nhiên cho 5 loài vật này tới nhà thì gia chủ sắp có niềm vui, phát tài lộc.



Chim yến

Theo quan niệm của người xưa, chim yến mang lại điềm lành, nên khi chim yến vào nhà chính là biểu tượng cho sự giàu sang sắp đến.

Chim yến là biểu tượng của điềm lành

Do đó, nếu chim yến gây ra những ảnh hưởng trong việc sinh hoạt của gia đình bạn thì hãy đuổi chúng đi nhẹ nhàng chứ đừng bắt nhốt. Nhưng thường chim yến đến xây tổ chứ không đến để gây ra điềm xấu. Điều này có nghĩa là nhà bạn rất hạnh phúc, cát tường, phong thủy gia đình rất ổn định, vận khí tốt.

Ong

Ong là loài động vật được cho là mang yếu tố "Dương" rất nhiều. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí.

Đồng thời việc này cũng dự báo nhiều may mắn về mặt tài lộc đang đến, gia đình thịnh vượng, ấm no. Thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật có giá trị cao nên phong thủy luôn đánh giá ong là loài vật tượng trưng cho sự thanh khiết.

Nếu ong đến nhà làm tổ thì gia chủ sẽ nhận được nhiều may mắn, thịnh vượng

Trong âm tiếng Trung: Ong – Phong đồng âm với từ Phượng trong Phượng hoàng càng thể hiện sự may mắn, cát tường. Ong vào nhà làm tổ cũng là điềm lành, dự báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Điều này chủ về bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc và có thể sẽ đón thêm một thành viên mới trong thời gian tới.

Rắn

Có nhiều người cực kỳ sợ rắn nên khi chúng ta thấy rắn thì phản xạ đầu tiên sẽ là lo sợ và dùng gậy gộc để đuổi đánh.

Việc này thực sự là không nên. Thứ nhất, nếu bạn không có kỹ năng thì dễ bị rắn cắn vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, xét về tâm linh, rắn chính là loài động vật linh thiêng. Tại các nước như Ấn Độ, Malaysia rắn được coi như một vị thần (thần Naga) nên khi được rắn vào nhà chính là một đại phước.

Rắn vào nhà có tốt không?

Nếu rắn xuất hiện trong sân nhà bạn, điều này được xem như là dấu hiệu của sự giàu có. Mặc dù quan điểm này có chút mê tín, nhưng đó cũng là một truyền thống được lưu truyền từ tổ tiên chúng ta, không nên phủ nhận một cách tuyệt đối.

Có người nói rằng cần phải giết rắn, nhưng chúng ta cần biết rằng khi chúng ta không tạo ra mối đe dọa với rắn thì rắn sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nếu bạn tấn công nó thì chúng sẽ cắn bạn để bảo tự vệ.

Cóc vàng

Cóc vàng vào nhà mang ý nghĩa giàu sang

Sau những cơn mưa, những con có có thể vô tình đi lạc vào nhà. Nếu bạn thấy cóc có màu vàng sáng, đôi khi có chấm đỏ trên lưng thì đó là vị khách quý, mang điềm báo thịnh vượng đến nhà.

Dơi

Trong phong thủy, dơi tượng trưng cho sự may mắn và an toàn, thu hút những điều như ý, luôn hạnh phúc và yên lành. Chính vì vậy mà ngày nay, nhiều người chọn những vật phẩm phong thủy có hình con dơi bởi dơi đồng âm với chữ "phúc". Hình tượng con vật này được khắc một con trên nhiều vật phẩm phong thủy với ý nghĩa đem lại may mắn, hai con với ý nghĩa phúc lành, may mắn, còn 5 con với ý nghĩa "ngũ phúc lâm môn".

Dơi mang ý nghĩa xấu hay tốt?

Ý nghĩa cụ thể của Ngũ phúc được giải thích theo quan niệm: Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là an khang, thứ tư vui với điều thiện ham với điều đức, thứ năm là hòa nhã trước sau. Đạt được ngũ phúc, con người chính là có được cuộc sống mỹ mãn.

Ngoài ý nghĩa đem lại sự may mắn, dơi cũng có tác dụng hóa giải sát khí. Ở những ngôi nhà có xà ngang, người ta có thể treo một con dơi phong thủy ở vị trí đó sẽ có tác dụng hóa giải những điều xấu, mang lại sự may mắn và khỏe mạnh cho mọi người.

Trong văn hóa Đông Nam Á, dơi là động vật biểu tượng của sự đại phúc và trường tồn. Với ý nghĩa như trên, dơi bay hay cư trú trong nhà được quan niệm là điềm lành mang lại cát lợi cho gia chủ.

***Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo