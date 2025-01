Nếu S25 Ultra gây thất vọng, đây là "kẻ thay thế hoàn hảo": Rẻ hơn 7 triệu, vẫn có chip 8 Elite, RAM 12GB

Nếu Galaxy S25 Ultra không mang lại cảm giác thỏa mãn thì Galaxy S25 Plus có lẽ là lựa chọn đáng mua hơn trong thế hệ năm nay. Việc S25 Ultra thay đổi hoàn toàn về thiết kế, khiến chiếc máy cao cấp nhất của Samsung có vẻ ngoài tương tự như các thiết bị giá rẻ hơn, giúp cho S25 Plus càng tăng thêm giá trị.

Theo Digital Trends, khung máy mỏng của Galaxy S25 Plus được cải thiện rất dễ cầm. Về kích thước, Galaxy S25 Ultra có thể ôm trọn bàn tay hơn S24 Ultra, nhưng nhiều người sẽ nhớ đường vát cong của thiết bị này.

S25 Ultra và S25 Plus rất giống nhau.

Trong khi đó, nỗ lực của Samsung giúp cho Galaxy S25 Plus mỏng hơn một chút — chỉ 0,5mm — và nhẹ hơn 5 gram so với Galaxy S24 Plus đã khiến thiết bị thế hệ mới trở nên khác biệt.

Galaxy S25 nhỏ gọn nhưng nhiều người sẽ muốn màn hình lớn hơn của Plus. Yếu tố khác biệt là đường cong nhỏ, tinh tế xung quanh các cạnh phẳng. Đó là điều khiến điện thoại thoải mái khi cầm so với S25 Ultra có đôi chút sắc cạnh hơn.

Samsung cũng dành những màu sắc đẹp nhất cho Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus như màu đỏ san hô hay xanh bạc hà, trong khi Galaxy S25 Ultra vẫn thiên về các màu sắc trung tính.

Tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi cầm trên tay chỉ là một phần lý do khiến Galaxy S25 Plus là lựa chọn hợp lý. Năm nay, tất cả đều sử dụng cùng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite, đều có RAM 12GB và cùng công nghệ màn hình.

S25 Plus có sự thanh thoát hơn.

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy giống nhau trên mọi điện thoại Samsung Galaxy S25 và đó là một nâng cấp đáng kể so với các mẫu đời trước, đặc biệt là so với Exynos.

Cả ba điện thoại đều chạy mượt mà trên nền One UI 7. Galaxy S25 chỉ có tốc độ sạc 25W nhưng S25 Plus có mức 45W cao nhất, cộng với tùy chọn dung lượng lưu trữ 512GB.

Quan trọng nhất, các tính năng Galaxy AI mới cũng có mặt trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Vấn đề camera

Samsung Galaxy S25 Plus giống như một thiết bị lai. Đây là một chiếc Galaxy S25 cỡ lớn nhưng chia sẻ một số công nghệ với Galaxy S25 Ultra.

Nếu lựa chọn Galaxy S25 Plus thay vì Galaxy S25 Ultra, camera sẽ là khía cạnh chênh lệch lớn nhất. S25 Ultra chỉ hơn S24 Ultra ở camera góc siêu rộng mới, đây cũng không phải là một nâng cấp quá mang tính đột phá, trong khi S25 Plus vẫn có zoom quang 3x mà rõ ràng sẽ hữu dụng trong một số trường hợp.

S25 Plus lớn hơn mẫu cơ bản, với màn hình QHD Plus Dynamic AMOLED 6,7 inch, so với màn hình FHD Plus Dynamic AMOLED 6,2 inch của S25. Galaxy S25 Plus cũng sử dụng màn hình có độ phân giải cao hơn so với Galaxy S25. Với độ phân giải gần 4K, Samsung đã trang bị cho Galaxy S25 Plus và S25 Ultra công nghệ ProScaler mới.

Sự khác biệt giữa S25 Ultra và S25 Plus phần lớn chỉ là camera.

Công ty cho biết công nghệ này được mượn từ Samsung TV và sử dụng AI để nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp để trông đẹp hơn trên màn hình 4K.

Kích thước lớn cũng đồng nghĩa với dung lượng pin cao hơn, khi S25 Plus có pin 4.900 mAh, so với pin 4.000 mAh của phiên bản cơ bản.

Mặc dù không có những thay đổi mang tính cách mạng, Galaxy S25 Plus vẫn tinh chỉnh những yếu tố cốt lõi của dòng sản phẩm, mang đến thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Với mức giá chênh khoảng 7 triệu so với S25 Ultra, S25 Plus mang lại giá trị thay thế khá tương xứng, thậm chí là so sánh với đối thủ cạnh tranh như iPhone 16 Pro và Pixel 9 Pro.

Galaxy S25 Plus hay kể cả là các mẫu Plus đời trước vẫn là thiết bị nổi bật trong tầm giá. So sánh với Galaxy S25 Ultra là khập khiễng, nhưng xét đến giá trị mà thiết bị mang lại, sự thiếu đột phá của S25 Ultra và mức giá hợp lý mà Samsung đặt ra trong tương quan của S25 series, mẫu Plus vẫn là lựa chọn cân nhắc khi muốn trải nghiệm hệ sinh thái Samsung.