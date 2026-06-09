Nga ban hành cảnh báo khẩn cấp cho 16 quận ở vùng Moscow

UAV Ukraine được phát hiện trong không phận vùng Moscow, Nga, ngày 9/6/2026.

Việc Nga quyết định áp đặt biện pháp an ninh khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh liên tục phát hiện các cuộc không kích của Lực lượng vũ trang Ukraine tại một số khu vực thuộc vùng Moscow.

Theo Radar Moscow - một nguồn giám sát chuyên biệt, ban đầu các UAV đối phương được phát hiện trong không phận vào sáng 9/6 trên những quận Orekhovo-Zuevsky, Voskresensky và Serpukhov.

Sau đó, các dịch vụ khẩn cấp đã phát hiện sự di chuyển của một nhóm lớn UAV cảm tử đến từ các vùng Kaluga và Tula lân cận, dẫn đến việc vùng đe dọa trên không mở rộng mạnh.

Mối đe dọa trực tiếp từ UAV đã được mở rộng đến 16 thành phố và thị trấn trọng điểm trong khu vực, gồm: Volokolamsk, Ruza, Tuchkovo, Zvenigorod, Kubinka, Arkhangelskoye, Krasnogorsk, Mozhaisk, Naro-Fominsk, Odintsovo, Serpukhov, Chekhov, Podolsk, Kashira và Stupino.

Các kíp phòng không và đơn vị tác chiến điện tử của quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đánh chặn các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới khu vực đô thị Moscow.

Người dân được khuyến cáo mạnh mẽ nên tìm nơi trú ẩn an toàn.