Nga đón nhận tin vui: Đã tìm ra cách để giải cứu tới 14 triệu thùng dầu trong tháng 1

Ảnh minh họa

Nga đang chuyển một lượng kỷ lục dầu thô Urals hàng đầu của mình ra biển khi Moscow cố gắng khắc phục chi phí vận chuyển tăng vọt sau các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp, có tổng cộng 19 triệu thùng dầu thô có thể sẽ được vận chuyển trên biển trong tháng này và tháng 12. Chỉ riêng cuộc kiểm đếm tháng 1 có khả năng lập kỷ lục 14 triệu thùng.

Vào đầu tháng trước, Liên minh châu Âu đã cấm gần như toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Nga và tham gia chương trình giới hạn mức giá mà Moscow có thể bán các thùng dầu của mình. Theo kế hoạch áp trần giá dầu Nga, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia dự kiến sẽ cấm các doanh nghiệp tại nước họ cung cấp các dịch vụ hàng hải ví dụ như bảo hiểm hàng hải, cho việc vận chuyển dầu Nga trừ khi dầu được bán dưới giá trần.

Ngay sau đó, chi phí vận chuyển hàng hóa đã tăng vọt và tàu chở hàng trở nên vô cùng "hiếm có khó tìm".

Hầu hết dầu thô Ural của Nga đã được vận chuyển hàng ngàn dặm tới châu Á trên các tàu chở dầu tương đối nhỏ do sự tẩy chay của châu Âu. Điều đó kéo dài các chuyến tàu, đẩy giá cước đối với các tàu chở dầu nhỏ hơn vốn không phù hợp với giao dịch đường dài lên cao. Do đó, Nga đã "cầu cứu" đến hình thức vận chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác để vận chuyển dầu thô - ship to ship (STS) thay vì sử dụng nhiều tàu nhỏ với chi phí đắt đỏ mà vẫn được sử dụng bảo hiểm hàng hải hợp pháp.

Vận chuyển từ tàu này sang tàu khác là một phần thông thường của giao dịch dầu mỏ và những hoạt động đang diễn ra như vậy đang được các hệ thống theo dõi vệ tinh quan sát đầy đủ. Các địa điểm, chẳng hạn như Ceuta, một thành phố của Tây Ban Nha ở bờ biển phía bắc châu Phi và thành phố Kalamata ở phía nam của Hy Lạp, một lần nữa trở thành điểm nóng.

Sản lượng dầu thô của Nga vận chuyển bằng hình thức STS tăng vọt. Đồ họa: Bloomberg

Theo nội dung lệnh áp giá trần, các tàu tham gia vận chuyển từ tàu này sang tàu khác được phép sử dụng bảo hiểm tiêu chuẩn ngành miễn là hàng hóa trên tàu được bán với giá từ 60 USD trở xuống. Trong khi đó, theo Bộ Tài chính Nga, dầu Urals của Nga có giá trung bình là 46,82 USD/thùng trong khoảng thời gian từ ngày 15-12-2022 đến ngày 14-1-2023.

Việc chuyển giao cũng sẽ giúp các tàu chở dầu được tăng cường băng không đi lạc quá xa khỏi Biển Baltic của Nga. Những con tàu như vậy cần thiết trong điều kiện mùa đông và chúng càng đi xa thì càng mất nhiều thời gian để quay trở lại.

Cho đến nay, có tổng cộng năm tàu ​​chở dầu thô cỡ lớn hay còn gọi là VLCC - tàu chính chuyên chở lớn nhất của ngành, có khả năng tham gia vào việc chuyển giao STS đối với dầu Urals của Nga.

Ba chiếc đã hoàn thành các cuộc diễn tập này tại Ceuta và lên đường đến Châu Á. Hai VLCC nữa đang đợi ở Ceuta trong khi ít nhất 6 Aframax, chiếm khoảng một phần ba năng lực vận chuyển của VLCC, dự kiến ​​sẽ đến địa điểm này vào cuối tháng này sau khi bốc hàng dầu thô Urals từ các cảng Baltic.

Theo Bloomberg, FT