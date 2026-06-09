Nga: Tàu chở khách tuyến Moscow - Crimea bị tấn công bằng UAV

Nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy tại một kho chứa hàng sau cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Ukraine, ngày 8/6/2026 (Ảnh: AP)

Thống đốc khu vực Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Sergey Aksyonov - cho biết tàu chở khách tuyến Moscow-Crimea đã bị tấn công UAV vào ngày 8/6. Đoàn tàu đang di chuyển giữa Moscow - Simferopol thuộc bán đảo Crimea thì UAV của Ukraine đã tấn công trúng vào đầu máy của tàu.

"Theo thông tin ban đầu, lái tàu bị thương, phụ lái thiệt mạng, và không có hành khách nào bị thương" - Thống đốc Aksyonov nói.

Ông Aksyonov bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của nhân viên phụ lái đã thiệt mạng và chúc lái tàu bị thương mau chóng bình phục.

Hiện tại, việc vận chuyển bằng xe bus cho hành khách trên tàu đang được sắp xếp. Ông Aksyonov cho biết thêm rằng chính quyền địa phương sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Sau vụ việc tàu chở khách bị tấn công, nhà điều hành Grand Service Express đã tạm thời đình chỉ dịch vụ tàu tại Crimea, đồng thời cho biết tất cả hành khách trên các chuyến tàu của họ ở bán đảo đã được sơ tán.

Vụ tấn công tàu chở khách xảy ra vài ngày sau khi 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một vụ không kích của Ukraine nhằm vào một xe bus chở khách đi từ Moscow đến Simferopol qua vùng Donetsk hôm thứ 3/6.

Tàu tốc hành Tavria tuyến Moscow-Simferopol, Crimea (Ảnh: Sputnik)

Ngày 4/6, UAV của Ukraine đã nhắm trúng vào một đoàn tàu đang di chuyển giữa Azovskoye và Kerch, Crimea, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Cùng ngày 8/6, lực lượng Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Nga và Crimea thuộc Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công vùng Krasnodar của Nga, nhắm vào cơ sở trung chuyển dầu Grushovaya gần Novorossiysk. Khu phức hợp này là một trong những trung tâm trung chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam nước Nga.

Chính quyền khu vực Nga xác nhận một UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này, đồng thời cho biết không có thương vong. Mặc dù không bình luận về mức độ thiệt hại, họ cho biết 130 nhân viên cứu hộ đã tham gia dập tắt đám cháy.

Trong khi đó, Nga bị cáo buộc đã thực hiện không kích khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương ở vùng Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine. Cuộc tấn công được cho là nhắm vào thành phố Chuguiv, gây ra hỏa hoạn, làm hư hại các tòa chung cư và phương tiện giao thông trong bối cảnh giao tranh leo thang trong những tháng gần đây.

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