Nga tìm thấy báu vật ra đời cách đây 35 triệu năm: Bền gấp 6 lần, có thể giúp nhiều ngành "cất cánh"

Antonina Levashenko, người đứng đầu phòng thí nghiệm tại Viện Gaidar (Nga), đã nói với RIA Novosti, mỏ tinh thể lớn nhất thế giới kim cương va chạm nằm ở miệng núi lửa Popigai ở Siberia. Không giống như kim cương kimberlite, những viên đá này mờ đục và có khuyết điểm, nhưng lại sở hữu đặc tính mài mòn và khả năng chịu nhiệt độc đáo.

Bước đột phá từ lòng hố thiên thạch Popigai

Theo trang The First Technical, các kết quả kiểm tra công nghệ và khoáng vật học đối với loại kim cương va chạm từ cấu trúc địa chất Popigai (Siberia, Nga) đã công bố một thông tin mang tính bước ngoặt: Các mẫu kim cương va chạm tại đây có khả năng chống mài mòn cao gấp 6 lần so với các loại đá tổng hợp nhân tạo và kim cương kỹ thuật thông thường. Phát hiện này không chỉ tái khẳng định giá trị độc nhất của mỏ địa chất Popigai, mà còn chứng minh sức mạnh cơ lý tính vượt trội của vật liệu được tôi luyện trực tiếp dưới áp lực từ không gian vũ trụ.

Cấu trúc va chạm Popigai được hình thành từ một biến cố thiên thạch cách đây khoảng 35 triệu năm. Năng lượng khổng lồ từ vụ nổ khi tiểu hành tinh va chạm với bề mặt Trái Đất đã lập tức chuyển hóa các mỏ graphite (than chì) có sẵn trong lòng đất thành một dạng cấu trúc carbon siêu cứng nhờ áp suất và nhiệt độ cực đại diễn ra trong tích tắc.

Dù mỏ báu vật này đã được phát hiện và nghiên cứu từ những năm 1970 trong lịch sử địa chất Liên Xô, nhưng tính chất cơ lý đặc biệt của chúng mới thực sự được chứng minh một cách toàn diện qua các thử nghiệm mài mòn dốc lực gần đây. Khi đặt vào môi trường ma sát và áp lực liên tục, kim cương Popigai cho thấy tốc độ xử lý bề mặt nhanh hơn gấp 2 đến 2,5 lần, đồng thời sở hữu độ bền bỉ cơ học bỏ xa các dòng kim cương nhân tạo được sản xuất trong phòng thí nghiệm.

Cấu trúc vi mô dị biệt: "Mật mã" tạo nên độ bền vô địch

Bí mật đằng sau khả năng chống chịu kinh ngạc của kim cương va chạm nằm ở cấu trúc vi mô độc nhất vô nhị ở cấp độ nano. Khác với kim cương trang sức hay kim cương công nghiệp thông thường vốn là một tinh thể đơn lẻ dạng lập phương, kim cương Popigai tồn tại dưới dạng các tập hợp đa tinh thể nano (nanocrystalline aggregates), đan xen chặt chẽ giữa cấu trúc kim cương lập phương truyền thống và lonsdaleite (kim cương lục giác). Lonsdaleite là một thù hình của carbon với mạng lưới tinh thể lục giác đặc khít, mang độ cứng lý thuyết vượt trội hơn hẳn kim cương thông thường. Dưới tác động sóng kích kích của vụ nổ vũ trụ, sự chuyển pha đột ngột từ than chì sang kim cương đã tạo nên các hạt nano bện chặt vào nhau có kích thước siêu nhỏ.

Chính cấu trúc đan xen phức hợp này đóng vai trò như một tấm lá chắn ngăn chặn sự lan truyền của các vết nứt sinh ra do ngoại lực. Khi một lực mạnh tác động phá hủy một liên kết nguyên tử, ranh giới của các hạt nano kế cận sẽ lập tức hấp thụ năng lượng và chặn đứng vết rạn, giúp khối vật liệu giữ được độ toàn vẹn cấu trúc tối đa và nâng cao khả năng chịu nhiệt thêm tới 250°C so với các tiêu chuẩn vật liệu hiện hành.

Cuộc cách mạng mới cho các ngành công nghiệp nặng

Sự vượt trội về khả năng chống mài mòn và độ bền nhiệt của kim cương Popigai đang mở ra tiềm năng ứng dụng khổng lồ cho các ngành công nghiệp chế tạo, khai khoáng và công nghệ cao trên toàn cầu. Hiện nay, hầu hết các mũi khoan dầu khí, dao cắt cơ khí chính xác và đĩa mài công nghiệp đều phụ thuộc vào kim cương nhân tạo được sản xuất bằng phương pháp áp suất cao nhiệt độ cao (HPHT).

Dù kim cương nhân tạo dễ kiểm soát về kích thước và chi phí sản xuất, chúng vẫn bộc lộ những giới hạn về tuổi thọ khi phải làm việc trong các môi trường khắc nghiệt như khoan sâu qua các tầng địa chất siêu cứng hoặc gia công các hợp kim đặc chủng. Việc ứng dụng loại kim cương va chạm Popigai vào các công cụ cắt gọt công nghiệp có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị lên nhiều lần, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Bên cạnh lĩnh vực cơ khí và khai khoáng, nguồn vật liệu siêu cứng này còn hứa hẹn là "chìa khóa" cho các nghiên cứu vật lý áp suất cao, hàng không vũ trụ, thiết bị quân sự và chế tạo các linh kiện bán dẫn thế hệ mới đòi hỏi khả năng tản nhiệt cũng như chống chịu cơ học tuyệt đối.

Triển vọng tái định hình bản đồ vật liệu siêu cứng

Mặc dù sở hữu những đặc tính cơ lý hoàn hảo gần như không có đối thủ, thách thức lớn nhất hiện nay đối với việc khai thác thương mại kim cương Popigai nằm ở các yếu tố môi trường và vị trí địa lý. Nằm sâu trong vùng đất đóng băng vĩnh cửu khắc nghiệt của Bắc Siberia, việc thiết lập hạ tầng logistics khai mỏ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và các giải pháp kỹ thuật chuyên biệt.

Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng tăng của thế giới đối với các vật liệu hiệu suất cực cao để phục vụ cho các ngành công nghệ xanh và chế tạo chính xác, "kho báu ngủ quên" tại Popigai chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khám phá khoa học này một lần nữa khẳng định sức mạnh kiến tạo vĩ đại của tự nhiên, đồng thời dời mốc giới hạn chịu đựng của những vật liệu cứng nhất hành tinh lên một tầm cao hoàn toàn mới.