Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do Bộ Công an tổ chức.