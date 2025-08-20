Ngắm phố phường TPHCM rực rỡ cờ hoa

MỚI NHẤT!
Gần hai tuần trước lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM đã rợp sắc cờ hoa. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành), cờ Tổ quốc được treo kín, tạo không khí trang trọng, rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Cờ tổ quốc tung bay trên tuyến hẻm ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
Hàng quán trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh đồng loạt treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
Một quán cà phê trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ. Không gian bên trong được chủ quán khéo léo tái hiện những tiểu cảnh gợi nhớ lịch sử: sạp báo xưa, chiếc nón lá, bản đồ Việt Nam, ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bản Tuyên ngôn Độc lập…, mang đến bầu không khí vừa trang trọng vừa gần gũi.
Khu dân cư tại hẻm 10 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Không khí rộn ràng tại chung cư 10A Trần Nhật Duật, phường Tân Định.
Chủ quán cà phê dựng tiểu cảnh với nón lá, sạp báo cũ và in hình bản đồ tổ quốc lên ly nước, tạo điểm nhấn độc đáo cho khách đến thưởng thức và “check-in” trong dịp lễ.
Phố "Tây" Bùi Viện rực rỡ sắc màu trong những ngày hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hẻm 183 Bùi Viện rợp bóng cờ đỏ sao vàng.
Tại đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn trước Thành đoàn TPHCM).
Không gian phía bên ngoài Thành đoàn TPHCM.
Tại khu vực điểm giao giữa đường Nguyễn Du với đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), các pano, biểu ngữ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nổi bật giữa không gian đường phố.
Cờ Tổ quốc rợp bóng bên ngoài Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.
