Ngắm phố phường TPHCM rực rỡ cờ hoa

Một quán cà phê trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ. Không gian bên trong được chủ quán khéo léo tái hiện những tiểu cảnh gợi nhớ lịch sử: sạp báo xưa, chiếc nón lá, bản đồ Việt Nam, ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bản Tuyên ngôn Độc lập…, mang đến bầu không khí vừa trang trọng vừa gần gũi.