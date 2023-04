Ngân hàng Bản Việt: Tín dụng tăng trưởng hơn 5% trong quý 1/2023, lượng khách hàng hàng mới tăng gấp đôi cùng kỳ

Ngân hàng Bản Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với nhiều kết quả được ghi nhận

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 78.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với quý 1/2022 và củng cố vững chắc thanh khoản của Ngân hàng. Tín dụng tăng trưởng 5% so với cuối năm 2022, cao gấp hơn 2 lần mức tăng trung bình của toàn ngành, và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động 3 tháng đầu năm, lãnh đạo Ngân hàng Bản Việt cho biết, những diễn biến nóng của lãi suất ở quý 4/2022 và thách thức, khó khăn trong nền kinh tế đã phản ánh và tác động rõ ràng vào tình hình hoạt động của các ngân hàng, trong đó có Bản Việt.

Cụ thể trong quý, Ngân hàng tiếp tục chính sách thận trọng với thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hoạt động trong điều kiện cạnh tranh huy động vốn tuy có hạ nhiệt nhưng vẫn còn nóng. Bản Việt luôn duy trì tỷ lệ vốn huy động cao so với dư nợ, chuẩn bị nguồn vốn mua lại các đợt trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi đã phát hành (trong kỳ Ngân hàng đã mua lại trước hạn hơn 1.300 tỷ đồng trái phiếu và thanh toán 600 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi đến hạn).

Lãi suất bình quân huy động vốn rất cao so với cùng kỳ năm trước, mặc dù có xu hướng giảm rõ do các đợt điều chỉnh giảm lãi suất của Ngân hàng nhưng tốc độ giảm chậm hơn lãi suất cho vay. Ở đầu ra, trước tình hình kinh tế nhiều thách thức, khó khăn, nhu cầu tín dụng yếu so với cùng kỳ năm trước, nên ngay từ cuối 2022 Ngân hàng đã xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng nhằm đồng hành cùng với khách hàng. Mức lãi suất ưu đãi đã giảm từ 1,5% - 2%/năm song song với các chính sách giảm phí dịch vụ cho nhiều khách hàng. Có khoảng 25% danh mục dư nợ tín dụng của Bản Việt đã áp dụng các chính sách ưu đãi này - kéo giảm thu nhập lãi thuần xuống thấp. Tác động này khiến lợi nhuận quý 1/2023 của Ngân hàng Bản Việt chỉ đạt 26 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ.

Mặc dù có nhiều thách thức nhưng ban lãnh đạo ngân hàng vẫn thấy được cơ hội phục hồi của nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm và đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10% so 2021 như đã trình tại ĐHĐCĐ ngày 26/4 vừa qua. Cụ thể, vừa qua tại ĐHĐCĐ 26/4, Ngân hàng cũng đã báo cáo về việc triển khai kế hoạch tăng vốn 2022, theo đó việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15% và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2023. Đồng thời, Ngân hàng Bản Việt cũng đã được cổ đông thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng đợt này với tỷ lệ 10% và Esop 150 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ trong năm 2024 lên 5.803 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua lần này sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh trên thị trường cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đối với mảng ngân hàng số, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt của người dân. Các tiện ích mới liên tục được cập nhật để tạo sự giao dịch thuận tiện cho người dân và các hộ kinh doanh. Trong quý 1, số lượng khách hàng mới trên Ngân hàng số Digimi tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng lần lượt 56% và 15%.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên, đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, công nghệ một cách hiệu quả để hoạt động chuyển đổi số có chỉ số sinh lời tốt và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.