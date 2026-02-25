Ngân hàng "chơi lớn" sau Tết: Tung lãi suất 7,6% kèm cơ hội trúng vàng 999.9

Khi "giữ tiền cho an toàn" không còn là lựa chọn tối ưu

Giai đoạn đầu năm là thời điểm dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư đạt mức cao nhất trong năm nhờ các khoản lương thưởng và lợi nhuận kinh doanh kết dư. Tuy nhiên, trải qua một năm nhiều biến động ở các kênh đầu tư thông dụng như vàng, chứng khoán, bất động sản… tâm lý "giữ tiền cho chắc" xuất hiện khá phổ biến. Không ít người dân lựa chọn giữ tiền mặt tại nhà để cảm thấy an tâm và tiện chi tiêu.

Song, theo các chuyên gia, giữ tiền mặt để tiêu dùng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối, lại dễ hao hụt nhanh bởi thói quen chi tiêu quá tay trong mùa mua sắm dịp năm mới. Mặt khác, tiền mặt không sinh lời và bị bào mòn giá trị theo thời gian, đặc biệt khi chi phí sinh hoạt có xu hướng tăng.

Đồng ý với quan điểm trên, chị Quỳnh Lương (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết hiếm khi để nhiều tiền mặt tại nhà: "Tôi chỉ giữ khoảng 5- 10 triệu để chi tiêu thôi vì cầm nhiều tiền mặt sẽ rất dễ sa đà vào việc mua sắm, chả mấy mà ‘bay’ hết khoản thưởng cả năm."

Trong bối cảnh đó, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh được đa số lựa chọn nhờ tính thanh khoản cao và khả năng kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả. Nhưng câu hỏi đặt ra không còn dừng ở "có gửi hay không", mà là "gửi ở đâu". Ngân hàng uy tín hay ngân hàng có lãi suất cao? Lãi suất tốt nhưng thiếu tiện ích, hay an toàn nhưng giá trị mang lại chưa đủ hấp dẫn?

Chia sẻ về tiêu chí chọn nơi gửi tiền, anh Minh Nhật (TP.HCM) nói uy tín và lãi suất tốt mới chỉ là điều kiện cần: "Khi khoảng cách về chất lượng dịch vụ và lãi suất của các ngân hàng không quá lớn, tôi ưu tiên ngân hàng có nền tảng số mạnh, giao dịch tiện lợi và đặc biệt là nhiều ưu đãi."

Thực tế hiện nay cho thấy, khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị cộng thêm - những ưu đãi, tiện ích và những lợi ích thiết thực. Vậy, đâu là lựa chọn cân bằng được cả ba yếu tố: an toàn – sinh lời – gia tăng giá trị?

Đón "lộc xuân" từ BVBank

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, BVBank giới thiệu những giải pháp tài chính được "may đo" riêng cho dịp đầu xuân, giúp khách hàng an tâm giữ vốn, tối ưu lợi nhuận.

Theo đó, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, gửi tại quầy hoặc online, khách hàng sẽ nhận được mã quay số dự thưởng với cơ hội trúng sổ tiết kiệm Phú Quý trị giá 100 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận được mã cào để tham gia cào điện tử trúng vàng 999.9. Những phần thưởng không đơn thuần mang giá trị vật chất, mà còn biểu trưng cho tài lộc và sự khởi sắc, tạo thêm động lực tích lũy cho khách hàng trong giai đoạn chuyển giao sang năm mới.

Về mức sinh lời, BVBank hiện áp dụng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,6%/năm khi tham gia chứng chỉ tiền gửi và 7,1%/năm khi gửi tại quầy.

Bên cạnh kênh tiền gửi, BVBank cũng tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng thông qua các nền tảng số. Đơn cử là sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng Digimi với mức lãi suất cạnh tranh lên đến 7,6%. Đây là mức lãi suất thuộc nhóm dẫn đầu thị trường hiện nay, phù hợp với nhóm khách hàng muốn tận dụng khoản tiền thưởng Tết để sinh lời vượt trội.

Chưa dừng lại ở đó, BVBank còn thiết kế các combo ưu đãi hấp dẫn. Với những khách hàng thường xuyên nhận tiền quốc tế, BVBank áp dụng chính sách miễn phí báo có. Đặc biệt, nếu sử dụng nguồn tiền này để gửi tiết kiệm, khách hàng còn được cộng thêm 0,4% lãi suất, gia tăng đáng kể hiệu quả sinh lời so với thông thường.

Gửi tiết kiệm ngân hàng tuy đã rất quen thuộc, nhưng không phải ngân hàng nào cũng "bắt" đúng nhu cầu của khách hàng. Bằng việc đưa ra các giải pháp linh hoạt từ lãi suất đến quà tặng thiết thực, BVBank vừa giúp khách hàng bảo toàn vốn, vừa tạo ra tâm thế hứng khởi để khởi đầu một năm mới thịnh vượng.

Năm mới đã đến, lựa chọn đúng nơi gửi tiền sẽ quyết định tình hình tài chính trong ngắn hạn. Đồng thời đây còn là cách "manifest" cho một năm khởi sắc: tiền sinh lời tốt hơn, tâm lý an tâm hơn và tài chính được chuẩn bị vững vàng ngay từ những tháng đầu năm.