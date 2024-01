Ngân hàng đang thanh lý nhiều chiếc Maybach, BMW, Lexus….

BIDV chi nhánh Phú yên mới đây thông báo bán đấu giá 2 chiếc xe ô tô lần thứ 3 để thu hồi nợ vay. Trong đó, chếc Mercedes Benz E250 được rao bán với giá khởi điểm từ 538 triệu đồng. Chiếc xe này sản xuất năm 2014, đã đi 205.218 km. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng rao bán chiếc Maybach S400 với giá hơn 2,8 tỷ đồng, xe được mô tả sản xuất năm 2017 đã đi 138.786 km. Giá khởi điểm này không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán.

Trước đó, Vietcombank chi nhánh Sài Thành cũng tổ chức đấu giá một chiếc Maybach GL S600 với giá khởi điểm từ 7,8 tỷ đồng. Chiếc xe là tài sản đảm bảo của CTCP Khải Hoàn Quốc tế, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất găng tay y tế. Theo thông tin đăng tải, chiếc Mercedes Benz loại Maybach GLS 600 này mang biển số 51H-988.89, ngoại thất màu đen, do Mỹ sản xuất vào năm 2020.

Nhiều chiếc xe sang Porsche, Audi, Lexus, BMW,…cũng được các ngân hàng đem ra đấu giá trong thời gian gần đây.

Chẳng hạn, TPBank vừa qua rao bán chiếc Porsche Panamera sản xuất năm 2013 với giá khởi điểm từ 1,02 tỷ đồng. Ngân hàng cũng thanh lý chiếc BMWW 520i màu nâu, biển số 30E-390.53, sản xuất năm 2016 với giá từ 534 triệu đồng.

Tại VPBank, chiếc ô tô BMW X6 được rao bán với giá từ 4,5 tỷ đồng, biển số 71A-147.31, hiện đặt tại Bãi xe Khu dân cư Hồng Loan, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ngân hàng cũng thanh lý 1 chiếc Audi A8L đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-666.54 với giá hơn 1,47 tỷ đồng.

BIDV vừa qua cũng rao bán chiếc Lexus RX-200T, biển số 30E-949.08 là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thương mại và Xăng dầu Hoàng Linh với giá khởi điểm 1,62 tỷ đồng. Ngân hàng còn thanh lý chiếc Lexus khác, nhãn hiệu GX470, biển kiểm soát 30:-6687 với giá khởi điểm 567 triệu đồng.

Hoạt động phát mại tài sản của các ngân hàng diễn ra sôi động trong thời gian gần đây, ngoài bất động sản thì phương tiện di chuyển như xe ô tô cũng là tài sản thế chấp phổ biến. Những chiếc xe do ngân hàng thanh lý thường có giá khởi điểm thấp hơn khá nhiều so với thị trường. Nguyên nhân là bởi những chiếc xe này rất “kén” người mua, nhiều khách hàng bày tỏ sự e ngại với các tài sản liên quan đến nợ xấu sẽ dẫn đến không may mắn cho người sở hữu. Thêm vào đó, xe do ngân hàng thanh lý thường không có chính sách bảo hành, chất lượng xe không rõ ràng và thủ tục đấu giá phức tạp, mất nhiều thời gian. Nhiều chiếc xe bị ngân hàng thu hồi thường phải lưu tại các bãi xe ngoài trời trong thời gian dài không được bảo dưỡng dẫn đến chất lượng bị ảnh hưởng. Do đó, dù giá rao bán hấp dẫn, nhưng thường tài sản này chỉ dành cho người trong nghề, có am hiểu về xe và thủ tục đấu giá của ngân hàng.