Ngân hàng đầu tiên huỷ thoả thuận bảo hiểm trước hạn để thay đối tác, đổi toàn diện cách bán hàng vừa báo kết quả bất ngờ

Năm 2016, ABBank ký hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với FWD Group với thời hạn 15 năm. Tuy nhiên đến đầu năm 2022, ngân hàng quyết định chấm dứt thỏa thuận này trước thời hạn. ABBank đã phải ghi nhận khoản chi phí 223 tỷ đồng liên quan việc thanh lý hợp đồng này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận năm 2022 của ABBank sụt giảm mạnh.

Ngay sau đó, cuối năm 2022, ABBank ký thỏa thuận hợp tác bancassurance độc quyền mới kéo dài 15 năm với Dai-ichi Life Việt Nam.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2023, ban lãnh đạo ABBank cho biết việc thay đổi đối tác bảo hiểm nằm trong chiến lược tái cấu trúc hoạt động bancassurance và định hướng lại mảng bán lẻ. Ngân hàng cũng cho biết thỏa thuận mới mang lại hiệu quả tài chính cao hơn hợp đồng trước đó.

Cùng với sự hồi phục của thị trường bancassurance, ABBank mới đây đã công bố kết quả ở mảng bảo hiểm tăng trưởng ấn tượng.﻿ Doanh số kinh doanh bảo hiểm quý 1/2026 tăng tới 10 lần so với quý 1/2025.

ABBank cho biết tăng trưởng doanh thu bảo hiểm phản ánh hiệu quả triển khai chiến lược bancassurance, sự cải thiện năng lực bán chéo tại các đơn vị kinh doanh và nhu cầu bảo hiểm phục hồi trở lại.

Bên cạnh Dai-ichi Life ở mảng nhân thọ, ABBank hiện mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ như Bảo Việt, MIC, Bảo Minh, VBI, GIC, PJICO hay DBV Insurance. Ngân hàng cho biết đang chuẩn hóa quy trình bán hàng, đào tạo lực lượng kinh doanh và đẩy mạnh khai thác tệp khách hàng hiện hữu.

Kết quả ở mảng bảo hiểm xuất hiện trong bối cảnh ABBank ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong quý đầu năm nay. Theo tài liệu họp nhà đầu tư quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 260% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động tăng 136%, lên hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 19%, còn lãi thuần từ dịch vụ tăng khoảng 2,4 lần. ﻿

Ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng mạnh ở nguồn thu ngoài lãi, bao gồm hoạt động kinh doanh khác và đầu tư góp vốn. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 150% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận vẫn cải thiện đáng kể nhờ tăng trưởng doanh thu. ﻿

Những diễn biến này diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc và thay đổi chiến lược tại ABBank. Cuối năm 2025, ngân hàng kiện toàn nhân sự cấp cao và bầu ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch HĐQT. ABBank đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, định hướng phát triển theo hướng bán lẻ, số hóa và đa dạng nguồn thu ngoài tín dụng.