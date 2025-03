Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ chuyển khoản nhầm 81.000 tỷ USD vào tài khoản khách hàng

Ai cũng có thể mắc sai lầm trong công việc. Nhưng hiếm khi những sai lầm đó liên quan đến việc chuyển nhầm một số tiền lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mọi quốc gia trên thế giới.

Báo chí nước ngoài đưa tin, Ngân hàng Citigroup (Mỹ) đã vô tình chuyển 81 nghìn tỷ USD vào tài khoản của một khách hàng, trong khi thực tế chỉ cần chuyển 280 USD. Đây là sai sót mới nhất của ngân hàng này, vốn đang chật vật khôi phục danh tiếng sau hàng loạt lỗi nghiêm trọng trong những năm gần đây. Sai sót này có thể cản trở nỗ lực của ngân hàng trong việc thuyết phục các cơ quan quản lý rằng họ đã khắc phục các vấn đề vận hành kéo dài.

Sự việc xảy ra vào tháng 4 năm ngoái với số tiền vượt xa giá trị vốn hóa thị trường của Citi (khoảng 150 tỷ USD) và chưa từng được Citigroup báo cáo trước đó. Cả nhân viên xử lý thanh toán và nhân viên thứ chịu trách nhiệm kiểm tra giao dịch đều không phát hiện ra lỗi. 90 phút sau khi giao dịch được thực hiện, một nhân viên thứ ba mới phát hiện vấn đề với số dư tài khoản của ngân hàng. Khoản tiền đã được thu hồi vài giờ sau đó.

Báo cáo về sự cố với Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (Office of the Comptroller of the Currency), Citigroup khẳng định: “Không có khoản tiền nào bị thất thoát”.

Ngân hàng cho biết: “Các cơ chế kiểm soát của chúng tôi đã nhanh chóng xác định lỗi nhập liệu giữa hai tài khoản sổ cái của Citi và chúng tôi đã tiến hành đảo ngược giao dịch", đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ chế này "cũng sẽ ngăn chặn bất kỳ khoản tiền nào rời khỏi ngân hàng”.

Citi bổ sung: "Mặc dù không có tổn thất nào đến ngân hàng hoặc khách hàng của, sự cố này cho thấy chúng tôi cần nỗ lực hơn trong việc loại bỏ các quy trình thủ công và tự động hóa các cơ chế kiểm soát”.

Đây chỉ là một trong chuỗi các lỗi nghiêm trọng của Citi. Năm 2022, một nhân viên Citi đã vô tình gây ra một đợt sụt giảm lớn trên thị trường chứng khoán châu Âu chỉ vì nhập thừa một số 0 vào lệnh giao dịch, dẫn đến đợt bán tháo khiến 300 tỷ Euro (tương đương khoảng 322 tỷ USD) bị xóa sổ khỏi thị trường chứng khoán châu Âu trong chốc lát. Năm ngoái, các cơ quan quản lý tài chính Anh đã phạt Citi 62 triệu bảng Anh (khoảng 78 triệu USD) vì sự cố này.

Trước đó vào năm 2020, Citigroup cũng đã vô tình chuyển nhầm 900 triệu USD cho nhóm chủ nợ đang có tranh chấp gay gắt với tập đoàn mỹ phẩm Revlon.

Cũng trong năm đó, các cơ quan quản lý Mỹ đã phạt Citi 400 triệu USD, cáo buộc ngân hàng này không khắc phục được các vấn đề trong quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Chuỗi sự cố này tại Citi nhấn mạnh những khó khăn của ngân hàng phố Wall trong việc khắc phục các vấn đề vận hành, gần 5 năm sau khi họ vô tình chuyển nhầm 900 triệu USD cho các chủ nợ liên quan đến cuộc tranh chấp về khoản nợ của tập đoàn mỹ phẩm Revlon.

Những sai sót trong hệ thống công nghệ và quản trị nội bộ của Citi là một trong những lý do khiến CEO Michael Corbat buộc phải rời ghế lãnh đạo vào năm 2021. Người kế nhiệm ông, bà Jane Fraser, tuyên bố việc cải thiện quản lý rủi ro và kiểm soát là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, đến năm ngoái, Citi vẫn bị phạt 136 triệu USD vì không đạt đủ tiến triển trong việc khắc phục các vấn đề liên quan đến quản lý dữ liệu.

Theo Financial Times