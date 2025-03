Ngân hàng mở đầu làn sóng nhận sáp nhập và tầm nhìn chiến lược

Tiên phong bám sát định hướng đất nước

Chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém là một trong những giải pháp nhằm góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đây là đường lối, định hướng được Chính phủ, NHNN đưa ra từ nhiều từ lâu và ghi nhận những kết quả thành công.

Quay về hơn 10 năm trước, tổ chức đầu tiên xung phong thực hiện định hướng, quyết sách này của đất nước là SHB, với thương vụ nhận sáp nhập Habubank. Cuộc nhận sáp nhập này là cơ hội, cùng là thách thức của SHB trong quá trình phát triển. Việc này không chỉ thể hiện sự đồng hành, bám sát chặt chẽ và tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo, quyết sách của Đảng và Chính phủ, mà còn thể hiện bản lĩnh và chiến lược dài hạn nhằm tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô và sức mạnh tài chính.

Tuy nhiên, SHB cũng phải tập trung nguồn lực và cả một quá trình để xử lý các vấn đề hậu nhận sáp nhập, đặc biệt là nợ xấu. Đây là điều không phải ngân hàng nào cũng can đảm để nhận sáp nhập một ngân hàng yếu tại thời điểm bấy giờ. SHB đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ như trích lập dự phòng, tái cấu trúc danh mục tín dụng và đẩy mạnh thu hồi nợ. Nổi bật là việc tái cơ cấu Thủy sản Bình An (Bianfishco).

Chỉ trong vòng ba năm sau khi nhận sáp nhập, tỷ lệ nợ xấu của SHB đã giảm xuống dưới 3%, củng cố nền tảng tài chính. Đến năm 2021, SHB đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trước thời hạn, thể hiện sự thành công trong chiến lược quản trị rủi ro và tái cơ cấu.

Đến nay, thương vụ SHB nhận sáp nhập Habubank là thương vụ thành công điển hình, thương vụ đầu tiên giữa 2 ngân hàng trên thị trường, tạo ra tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam trong các thương vụ M&A khác và giai đoạn tái cơ cấu tiếp theo. Việc hấp thụ một ngân hàng có nhiều vấn đề tài chính và xử lý hiệu quả đã chứng minh năng lực quản trị vượt trội của SHB.

Đến cuối năm 2024, SHB ghi nhận quy mô tổng tài sản ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, cung cấp dư nợ tín dụng gần 534 nghìn tỷ đồng ra nền kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng cấp dụng 18,2% trong năm qua. Với nền tảng tài chính vững mạnh, phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, trong lần đầu tiên bảng xếp Fortune SEA 500 được công bố, SHB đứng thứ 137 trong các tổ chức có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam. SHB cũng là một trong 5 ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất trong nhiều năm qua.

Tầm nhìn dài hạn chiến lược của SHB

Không chỉ thực hiện nhận sáp nhập HabuBank, năm 2015, SHB tiếp tục nhận chuyển giao Công ty tài chính tiêu dùng Vinaconex-Viettel, nay là SHBFinance – một bước đi thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển.

SHBFinance sau khi về với SHB trở thành một trong những công ty được cấp vốn điều lệ cao nhất trên thị trường, với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do Ngân hàng sở hữu 100% vốn. Qua thời gian phát triển, công ty ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, mạng lưới phủ rộng tại khắp các tỉnh thành.

Năm 2021, khi thời điểm thị trường tài chính tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ, nhận thấy thời điểm thích hợp, SHB đã tìm "chàng rể" như ý - Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) để "gả cô gái đẹp" SHBFinance. Đây là thương vụ chuyển nhượng công ty tài chính tiêu dùng có giá trị lớn thứ 2 trên thị trường, vượt cả Techcombank, MB, HDBank trước đó.

Đối tác Krungsri là tập đoàn tài chính lớn thứ 5 tại Thái Lan về tổng tài sản, dư nợ, tiền gửi; thuộc tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). MUFG được biết đến là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Tháng 5/2023, SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn tại SHBFinance cho đối tác Krungsri. SHBFinance cũng được chuyển đổi từ Công ty Tài chính TNHH MTV thành Công ty Tài chính TNHH theo Quyết định và giấy phép mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 50% vốn điều lệ của còn lại của SHBFinance sẽ được SHB tiếp tục chuyển nhượng cho Krungsri sau 3 năm theo thỏa thuận đã ký.

Năm 2024, Krungsri tiếp tục thể hiện mong muốn khi đề nghị được mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance, trong giai đoạn hai của thỏa thuận chuyển nhượng vốn công ty tài chính.

Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance sẽ mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. SHB tiếp tục hợp tác với đối tác, phát triển kinh doanh bán lẻ với các nền tảng công nghệ, sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt, SHB sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đầu tư cho quá trình chuyển đổi, số hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Vững bước trong kỷ nguyên mới

Năm 2024 – năm bản lề của Chiến lược Chuyển đổi, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% – nhóm thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ vào hoạt động, dịch vụ, sản phẩm trên toàn hệ thống.

Mặt khác, Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Hòa mình trong dòng chảy lịch sử, là một phần của quốc gia, SHB sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới người dân. Vững vàng với 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số; SHB lấy con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện; lấy khoa học công nghệ, hiện đại hóa làm động lực để bứt phá, dẫn đầu; đổi mới sáng tạo là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên mới; lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh làm mục tiêu chiến lược dài hạn.

Với tinh thần không ngừng đổi mới mỗi ngày, SHB sẽ tiếp tục kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi "Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm", cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 15/3/2025, siêu sự kiện - ngày hội văn hóa với chủ đề "Vững bước vào kỷ nguyên mới" sẽ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group (T&T Group) đồng tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện lấy cảm hứng từ lễ khai mạc thế vận hội Olympic với màn rước đuốc, truyền lửa và các hoạt động thể thao, triển lãm đặc sắc, chương trình âm nhạc đỉnh cao quy tụ 15.000 người là cán bộ nhân viên, người lao động của SHB và T&T Group.

Đặc biệt, "show thực cảnh" hoành tráng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu, với dàn nghệ sĩ hạng A hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm tỏa sáng trên sân vận động quốc gia.

Với thông điệp "Nhất tâm - Trí sáng - Vươn tầm", sự kiện không chỉ là cơ hội tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa nội bộ mà còn tiếp thêm động lực, thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết tới các cán bộ nhân viên; khẳng định vị thế, tầm vóc của hai tổ chức kinh tế và tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó sẽ là dấu son tô điểm vào bức tranh rạng rỡ của đất nước trong một năm nhiều dấu mốc đặc biệt.