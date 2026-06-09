Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một ngân hàng tăng vốn lên gần 77.800 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã CK: BID) thêm tối đa 4.982 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của BIDV theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua tại Nghị quyết số 342/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.

BIDV hiện có vốn điều lệ 72.800 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn theo phương án trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ đạt 77.782 tỷ đồng.

Hồi tháng 3, ngân hàng cũng đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ hơn 257,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 70.214 tỷ lên 72.800 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 26.757 tỷ đồng vốn theo 3 cấu phần:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Ngân hàng sẽ phát hành tối đa 498 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 6,8477% cho cổ đông hiện hữu. Đây là phương án vừa được NHNN chấp thuận cho BIDV thực hiện.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối năm 2023: Dự kiến phát hành tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,1928% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ ba, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng: Lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026 - 2027.