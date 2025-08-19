Ngân hàng Nhà nước: Dự kiến giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo kinh nghiệm về TTTC của một số nước, TTTC sẽ là nơi tập trung nhiều định chế tài chính, ngân hàng, công ty dịch vụ tài chính và các sàn giao dịch tiền tệ, hàng hóa… được áp dụng các chính sách và khung pháp lý riêng, vượt trội, đặc thù hơn so với quy định hiện hành trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế để có thể triển khai được việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ tài chính, phi tài chính hiện đại cho khách hàng là thành viên khác trong TTTC, khách hàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển TTTC Việt Nam tại Nghị quyết 222, khuyến khích, thu hút tối đa nguồn vốn quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định trên cơ sở kế thừa và chọn lọc các quy định hiện hành để hình thành nên một khung pháp lý với những chính sách tương đối thông thoáng về hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền là điều hết sức cần thiết.

NHNN cho biết, Dự thảo Nghị định (DTNĐ) xây dựng cần hình thành một khung pháp lý đầy đủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại TTTC trên cơ sở tham khảo quy định tại Luật Các TCTD và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối và phòng, chống rửa tiền.

Để tránh dòng vốn từ phần còn lại của Việt Nam chảy vào TTTC và sau đó chuyển ra đầu tư tại nước ngoài, đi ngược với chủ trương thu hút vốn vào Việt Nam, cần quy định không cho phép thành viên TTTC huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên TTTC trên lãnh thổ Việt Nam.

Vì vậy, cần xây dựng quy định cho phép NHNN không thực hiện can thiệp sớm, áp dụng kiểm soát đặc biệt, các biện pháp tái cơ cấu, cho vay đặc biệt… và không thưc hiện các nghiệp vụ ngân hàng Trung ương (như quy định tại Luật Các TCTD đối với hệ thống ngân hàng trong nước).

Đồng thời quy định NHTM, chi nhánh NHNNg là thành viên không tham gia bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (do NHTM, chi nhánh NHNNg là thành viên không nhận tiền gửi của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam).

Đối với quy định về hoạt động, để đảm bảo phân định rõ các đối tượng cung cấp dịch vụ khi TTTC được thành lập, hoạt động ngân hàng được xây dựng là hoạt động ngân hàng truyền thống, không bao gồm các hoạt động chứng khoán, bảo hiểm… nhằm phù hợp với định hướng và quy định tại Điều 10 Nghị quyết 222. Trên cơ sở phạm vi hoạt động được xác định, các quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn sẽ được xây dựng tương ứng.

DTNĐ quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại TTTC và của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại TTTC; quy định trách nhiệm của Cơ quan giám sát TTTC, NHNN, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền tại TTTC đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

DTNĐ quy định một số chính sách đặc thù, vượt trội cho đối tượng báo cáo tại TTTC gồm: (i) cho phép thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà chủ sở hữu, ngân hàng mẹ đang áp dụng mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định nhưng đảm bảo không trái quy định của pháp luật Việt Nam; (ii) áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế (ngưỡng báo cáo 1.000 USD) đối với các đối tượng báo cáo tại TTTC..

Đối tượng báo cáo theo quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền: 1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; c) Cho thuê tài chính; d) Dịch vụ thanh toán; đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; g) Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; m) Đổi tiền. 2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; b) Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; c) Kinh doanh kim khí quý, đá quý; d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 3. Chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



