Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 560 tỷ, được thế chấp bởi dự án của Tập đoàn Hòa Bình

Ngân hàng Liên doanh Indovina (IVB) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của CTCP Hòa Bình Xanh và CTCP Đầu tư Năm Sao.



Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính của hai công ty trên đến hết ngày 15/7/2025 tại IVB là 569,47 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 382,6 tỷ đồng, dư nợ lãi 123 tỷ đồng, lãi quá hạn trên gốc gần 42,6 tỷ đồng, lãi quá hạn trên lãi gần 21,24 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 465 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần trong thời gian thuê đối với diện tích 17.695m2 để kinh doanh bất động sản du lịch, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày 30/1/2008 tại thửa đất (lô) số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 thuộc Dự án Hoi An Golden Sea - phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Phân khu các tòa căn hộ tại dự án tổ hợp căn hộ khách sạn Hoi An Golden Sea

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ còn bao gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm ngày 27/3/2008 giữa Công ty Năm Sao và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ), diện tích gần 42.220m2 tại Dự án Hoi An Golden Sea. Ngoài ra, còn có toàn bộ công trình xây dựng (tài sản hình thành trong tương lai) thuộc dự án này.

Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm tòa nhà văn phòng tại thửa đất (lô) số 89, Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ, phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng.

CTCP Hòa Bình Xanh và CTCP Đầu tư Năm Sao là liên danh thực hiện dự án Hoi An Golden Sea. Trong đó, CTCP Hòa Bình Xanh là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Tập đoàn Hòa Bình) do ông Nguyễn Hữu Đường làm Chủ tịch (còn gọi là Đường 'bia')

Dự án Hoi An Golden Sea có quy mô 6,98ha, được khởi công năm 2019 và dự kiến bàn giao vào năm 2021. Tuy nhiên, sau hai năm thi công, dự án vẫn dở dang với 3 tòa nhà được xây xong phần thô và chưa được hoàn thiện.

Khi mới khởi công, Tập đoàn Hòa Bình giới thiệu Hoi An Golden Sea gồm 5 tòa căn hộ khách sạn (condotel) với 612 căn, trong đó 8 căn nằm dưới mặt nước biển, mỗi căn có diện tích 47,85-77,67m2 và 8 tòa lâu đài có diện tích sử dụng 550m2, gồm 1 tầng hầm và 2 tầng nổi.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thông tin chính thức về thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng.

Được biết Tập đoàn Hoà Bình có nhiều khoản nợ lớn tại Ngân hàng IVB. Trong năm 2024, ngân hàng này cũng nhiều lần đấu giá các khoản nợ của Tập đoàn Hòa Bình.

Ông Nguyễn Hữu Đường khởi nghiệp với lĩnh vực sản xuất malt bia, sau đó ông thành lập Tập đoàn Hòa Bình. Đây là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản đình đám tại Hà Nội như: Hoà Bình Green City, Hoà Bình Green Apartment; đặc biệt là khách sạn dát vàng Dolce Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ (Hà Nội).

Về CTCP Đầu tư Năm Sao, doanh nghiệp này thành lập năm 2006, địa chỉ tại phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm tháng 5/2017, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng xuống 60 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư Bắc Kỳ và 2 cá nhân là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Ngọc Giang, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu cụ thể không được tiết lộ.

Đến tháng 1/2021, CTCP Đầu tư Năm Sao tăng vốn lên mức 430,16 tỷ đồng. Ông Đào Việt Trung làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Đào Việt Trung cũng nắm giữ cổ phần tại CTCP Hoà Bình Xanh.



