Ngân hàng số Cake lập "cú đúp" giải thưởng toàn cầu của TAB Global

TAB Global là chủ quản của tạp chí tài chính The Asian Banker và đơn vị nghiên cứu tư vấn TAB Insights. Theo đánh giá của hội đồng chấm điểm của TAB Insights, Ngân hàng số Cake nổi bật trong ngành tài chính Việt Nam nói riêng và toàn cầu nhờ vào hiệu quả hoạt động. Cake là đại diện duy nhất từ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 và đạt tổng điểm đánh giá cao nhất trong các ngân hàng thuần số Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2024, Cake đã đạt con số 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh thu trên mỗi người dùng tăng gấp ba lần - lên 12 USD. Đặc biệt, thu nhập hoạt động (operating income) của Cake đã tăng gấp bảy lần và Ebitda tăng gấp bốn lần vào năm 2024.

Để đạt được hiệu quả và dấu ấn mạnh mẽ như trên, Cake đã và đang cung cấp các dịch vụ tài chính bằng cách tận dụng sức mạnh của AI để nâng cao hoạt động và trải nghiệm ngân hàng của khách hàng. Cake có dải sản phẩm ngân hàng hoàn chỉnh, từ tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác giúp mở rộng tài chính toàn diện. Điều này giúp ngân hàng số tăng tiếp cận đến phân khúc giới trẻ năng động, và cả các phân khúc mà ngân hàng truyền thống chưa phục vụ đầy đủ, như tài xế công nghệ, người làm việc tự do hoặc đội ngũ bán hàng trực tuyến…

Bên cạnh đó, thời gian qua Cake không chỉ được biết đến là ngân hàng thuần số NEXT GEN AI BANK tiêu biểu của Việt Nam mà còn là một trong số ít doanh nghiệp tài chính số sẵn sàng đầu tư và chủ động làm chủ công nghệ ngay từ đầu. Quyết sách này đã giúp Cake có thể tự tin hướng tới phát triển bền vững trong thị trường tài chính công nghệ luôn đổi mới và sáng tạo hiện nay, góp phần vào sự phát triển chung của tài chính ngân hàng Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Những thành tựu này không chỉ là kết quả ngắn hạn, mà là trái ngọt từ chiến lược dài hạn và sự đầu tư bền vững suốt nhiều năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công nghệ và AI, hướng đến trải nghiệm 'Dễ như Cake', giúp mọi người tiếp cận tài chính dễ dàng hơn, đồng thời đặt mục tiêu vươn lên trở thành ngân hàng số hàng đầu Đông Nam Á trong 3 đến 5 năm tới."

Bảng xếp hạng thường niên World’s Top 100 Digital Banks do TAB Insights công bố thường niên, dựa trên đánh giá hàng trăm ngân hàng thuần kỹ thuật số thuộc 42 thị trường trên toàn cầu thông qua phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard). Các chỉ tiêu đánh giá chính bao gồm: Khách hàng, phạm vi thị trường/sản phẩm, lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và tiền gửi cũng như nguồn vốn đầu tư. Bảng xếp hạng của TAB Insights và Giải thưởng do TAB Global ghi nhận được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển và đổi mới trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, các giải pháp sáng tạo và mức độ tương tác cao của khách hàng, Cake được đánh giá là Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam, trong mối tương quan so sánh với hàng trăm ngân hàng cá nhân trên toàn cầu.

Đại diện của TAB Global nhận định, Cake đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ về cơ sở khách hàng, tiền gửi, cho vay và doanh thu, nhanh chóng khẳng định mình là doanh nghiệp hàng đầu thông qua cách tiếp cận sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm. Cake cung cấp một loạt các dịch vụ, được củng cố bởi quan hệ đối tác chiến lược giúp nâng cao các dịch vụ và mở rộng phạm vi tiếp cận. Bằng cách tận dụng AI và machine learning để điều chỉnh các sản phẩm tài chính theo nhu cầu của khách hàng, ngân hàng tăng mức độ tương tác và sự hài lòng, đạt được tỷ lệ giữ chân 80% cho người dùng giao dịch và 95% cho người dùng sản phẩm tài chính.

Ngân hàng số Cake cũng được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao khi tiên phong phát triển hệ thống quản lý thẻ của riêng mình thông qua Visa Cloud Connect tại Việt Nam, hiện đại hóa hệ thống thanh toán để giao dịch nhanh hơn và an toàn hơn. Các tính năng bảo mật nâng cao đảm bảo rằng các giao dịch của khách hàng được bảo vệ tốt.

Trước đó, năm 2024, Cake từng được vinh danh tại hạng mục "Ngân hàng AI tốt nhất" (Best AI Technology Implementation in Vietnam) trong khuôn khổ The Asian Banker – Vietnam Awards.