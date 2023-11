Ngân hàng số Digimi đồng hành cùng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023

Với mục đích tiếp tục thúc đẩy tinh thần vươn tầm, nâng cao tầm vóc đến các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, Ngân hàng số Digimi tiếp tục đồng hành cùng Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports tổ chức Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023 – National University Championship Basketball. Đây là năm thứ 2 Ngân hàng số Digimi đồng hành cùng giải đấu, tiếp tục lan tỏa tinh thần vươn tầm đến các bạn sinh viên không ngừng nuôi dưỡng đam mê, phát triển thể chất mỗi ngày - Vì một thế hệ vươn tầm.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2023 (NUC) chính thức trở lại từ tháng 10 - 12/2023, với sự tham gia của gần 140 đội bóng và hơn 1.600 sinh viên cùng tranh tài, tăng hơn 35% số lượng đội tham dự so với mùa giải trước. NUC 2023 tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các trường đại học, cao đẳng, học viện khắp cả nước và là giải bóng rổ sinh viên có nhiều đội bóng tham dự nhất. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện sôi động và bùng nổ dành cho các bạn sinh viên trên toàn quốc.

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, việc luôn sát cánh cùng hoạt động bóng rổ nước nhà để góp phần nâng cao thể chất, nâng cao tầm vóc từ đó nâng tầm cuộc sống của các bạn trẻ Việt Nam cũng là một trong các định hướng hoạt động của BVBank hướng đến cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy liên tục 4 mùa giải Sea Games gần đây, và 2 mùa giải bóng rổ sinh viên toàn quốc, BVBank và Ngân hàng số Digimi luôn đồng hành cùng.

Ngân hàng số Digimi của BVBank là một ngân hàng số khá trẻ, với hơn 2 năm ra mắt. Trong 2 năm qua, Digimi đã mang đến cho khách hàng của mình, đặc biệt là các bạn trẻ nhiều trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện trong các giao dịch tài chính hàng ngày như mở các loại thẻ online, chuyển tiền/thanh toán bằng Viet QR/ nickname/số điện thoại, mở rộng thanh toán bằng QR tại Thái Lan,… Với tinh thần luôn tiên phong tạo ra các tiện ích đến gần với giới trẻ, số lượng khách hàng của Digimi ngày càng tăng. Trên kênh số, số lượng khách hàng mới quý 3/2023 tăng trưởng hơn 40% so với đầu năm, số lượng giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2022. Tổng số lượng khách hàng tăng 20% so với cùng kỳ.

Thông điệp "Vì một thế hệ vươn tầm" cũng là thông điệp mà Digimi dành riêng cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có niềm đam mê với bóng rổ. Sự kết hợp giữa bóng rổ và Digimi sẽ tạo nên một thế hệ có tầm vóc và cuộc sống nâng tầm thông qua các tiện ích mà Digimi mang lại.

"Trong chiến lược phát triển của BVBank nói chung và Digimi nói riêng, ngoài mục tiêu kinh doanh, phát triển các tiện ích phục vụ khách hàng thì việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, thể dục thể thao cũng được Ngân hàng đặc biệt chú trọng. Là nhà tài trợ chính thức của nhiều giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp, Digimi rất phấn khởi và tự hào được chứng kiến sự phát triển cùng những thành tựu tuyệt vời của nền bóng rổ nước nhà trong thời gian vừa qua. Chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần vào việc ươm mầm nuôi dưỡng đam mê và đưa thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ đến gần hơn với các bạn trẻ. Đây cũng là thông điệp mà Digimi mong muốn gửi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, "Vì một thế hệ vươn tầm" - Đại diện của Ngân hàng số Digimi chia sẻ.

Cùng Digimi theo dõi và ủng hộ cho giải bóng rổ sinh viên toàn quốc Tại Đây