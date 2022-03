Ngân sách dưới 2 tỷ đồng, người dân mua được căn hộ nào ở TP Thủ Đức?

Theo khảo sát mới đây về những căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng tại TP Thủ Đức, TP.HCM của Rever, có khoảng 40 dự án ở các quận 2, 9, Thủ Đức cũ với dòng tiền 1,5-1,8 tỷ, người mua nhà có thể tiếp cận.

Trong danh sách này có 60% rổ hàng là căn hộ chỉ có 1 phòng tắm, 80% là căn hộ diện tích 30-55 m2, đa số đã xây dựng cách đây 6-10 năm trở lên, thuộc phân khúc bình dân (giá rẻ) hoặc vừa túi tiền (trung bình khá).

Giá các dự án này trên thị trường thứ cấp hiện đã tăng 50-100% so với lần đầu chào bán trên thị trường sơ cấp. Giá căn hộ cũ phân khúc này hiện giao dịch ở mức 35-38 triệu/m2.

Theo Rever, khu vực quận 2 cũ có 12 dự án, trong đó các phường gần trung tâm như An Phú, Thảo Điền… có những căn hộ chỉ 30-36 m2 vừa tầm với ngân sách này. Chẳng hạn, căn hộ văn phòng officetel Lexington (An Phú) với diện tích 36 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm có giá bán hiện tại khoảng 1,75 tỷ đồng. Chung cư 64 Xuân Thuỷ, ghi nhận các căn hộ 30 m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm có giá chào bán 1,8 tỷ đồng. Hay chung cư An Lộc - An Phúc gần đó với diện tích 52 m2 cũng đang được chào bán giá thứ cấp 1,85 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người mua nhà có thể tiếp cận một số chung cư ở ngân sách dưới 2 tỷ như dự án Mười Mẫu, La Astoria, Petroland, An Lộc - An Phúc, Thủ Thiêm Xanh.

Còn ở khu vực xã hơn như Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, người mua nhà có thể tìm thấy những căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm như dự án Citi Esto, Citi Alto, Citi Home, Citi Soho hoặc chung cư Thạnh Mỹ Lợi.

Ở Thủ Đức cũ, theo Rever, có 13 dự án còn có mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn hộ. Căn hộ một phòng tắm như chung cư Mỹ An, Chương Dương Home, Newton Apartment, TDH Phước Long, Linh Trung, Saigon Avenue, Fresca Riverside được chào mức giá 1,5-1,8 tỷ đồng. Các dự án này tọa lạc tại phường Tam Bình, Trường Thọ, Bình Chiểu và Hiệp Bình Chánh.

Còn căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên địa bàn quận Thủ Đức có mức giá này gồm: Đạt Gia Residence, Sen Hồng, Sunview Town, Linh Tây, TDH Riverview, Stown diện tích 58-68 m2.

Tại quận 9 cũ, nhờ phát triển sau quận 2 và Thủ Đức cũ nên số dự án có thể tiếp cận nhiều hơn, diện tích nhà cũng có phần lớn hơn. Nổi bật là các căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm rộng khoảng 60-73 m2 tại EHomeS hay Saigon Gateway...

Địa bàn này ghi nhận 10 dự án căn hộ vẫn còn giao dịch trong vùng giá này nhưng nhà chỉ có một phòng tắm như Man Thiện, EHome 1, Thủ Thiêm Garden, Vinhomes Grand Park, Citrine Apartment, Ricca, Flora Anh Đào, Flora Kikyo, Flora Fuji, The Eastern. Các dự án này chủ yếu tọa lạc tại phường Phước Long B, Phú Hữu, thậm chí có dự án tiếp giáp với Đồng Nai.

Tuy nhiên, giá bán của các dự án chung cư mới chào hàng trong 12-18 tháng qua tại TP Thủ Đức đều không dưới 50 triệu/m2 (chung cư quận 9 cũ), 80-100 triệu/m2 căn hộ (tại quận Thủ Đức cũ). Trong khi đó, quận 2 cũ chỉ xuất hiện căn hộ cao cấp và hạng sang vùng giá từ 5.000-6.000 USD/m2 (tương đương 110-130 triệu/m2) trở lên.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) khẳng định, thị trường bất động sản hiện nay và trong những năm tiếp theo là tình trạng lệch pha cung - cầu do thị trường đang rất thiếu hụt nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhưng lại có dấu hiệu dư thừa nguồn cung nhà ở cao cấp, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng.

Cụ thể, từ năm 2020, căn hộ bình dân đã tụt dốc mạnh chỉ chiếm 1% tổng số nhà ở đưa ra thị trường. Năm 2021, trong tổng số 14.443 căn nhà đã không còn căn hộ bình dân (0%), ngược lại có đến 10.404 căn nhà cao cấp, hạng sang, siêu sang chiếm 73,98%, còn lại là nhà ở trung cấp, chiếm 26,02% tại thị trường TP.HCM.



Theo ông Châu, trong năm qua, các dự án bình thường tại TP.HCM cũng được chủ đầu tư đẩy lên mức giá cao cấp khiến thị trường không còn sản phẩm căn hộ vừa túi tiền đông đảo người dân có nhu cầu.



https://cafef.vn/ngan-sach-duoi-2-ty-dong-nguoi-dan-mua-duoc-can-ho-nao-o-tp-thu-duc-20220323050643936.chn