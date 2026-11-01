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Ngày 10/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 15 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

| | Tài chính - ngân hàng

Ngày 10/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 15 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng tại 7 ngân hàng đang có sự chênh lệch đáng kể, với mức cao nhất lên tới 7,4%/năm khi gửi online. Với cùng khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi nhận được sau 15 tháng có thể chênh lệch hơn 12 triệu đồng tùy ngân hàng lựa chọn.

Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất 6,9%/năm

Theo tổng hợp biểu lãi suất của 7 ngân hàng gồm MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng dành cho khách hàng thông thường đang dao động từ 4,85% đến 6,9%/năm đối với hình thức gửi tại quầy.

Trong đó, VPBank niêm yết mức lãi suất cao nhất, đạt 6,9%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 43,13 triệu đồng tiền lãi sau 15 tháng, nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Đứng tiếp theo là SHB với mức lãi suất 5,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng. Tương ứng, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 36,25 triệu đồng tiền lãi sau 15 tháng.

Tại MB, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng được niêm yết ở mức 5,7%/năm. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến nhận được khi đáo hạn là 35,63 triệu đồng.

Trong khi đó, Sacombank áp dụng lãi suất 5,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng trong 15 tháng, khách hàng sẽ nhận khoảng 35 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 15 tháng ở mức 5,4%/năm. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 33,75 triệu đồng.

Ở nhóm còn lại, ACB áp dụng mức lãi suất 4,9%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 15 tháng, tương ứng khoản lãi khoảng 30,63 triệu đồng khi gửi 500 triệu đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất tại quầy kỳ hạn 15 tháng ở mức 4,85%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 30,31 triệu đồng tiền lãi sau 15 tháng.

Như vậy, với cùng khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 15 tháng, chênh lệch tiền lãi giữa VPBank và Techcombank ở hình thức gửi tại quầy vào khoảng 12,81 triệu đồng.

Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 15 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất tại quầy và online của 7 ngân hàng, đồng thời tính toán số tiền lãi dự kiến đối với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, kỳ hạn 15 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng

Tại quầy (%/năm)

Lãi tại quầy (triệu đồng)

Online (%/năm)

Lãi online (triệu đồng)

VPBank

6,90

43,13

7,40

46,25

SHB

5,80

36,25

6,10

38,13

MB

5,70

35,63

5,80

36,25

Sacombank

5,60

35,00

7,00

43,75

HDBank

5,40

33,75

5,50

34,38

ACB

4,90

30,63

Techcombank

4,85

30,31

5,35

33,44

Tiền lãi được tính theo lãi đơn, giả định gửi đủ 15 tháng và nhận lãi cuối kỳ. Dấu "—" thể hiện chưa có dữ liệu lãi suất online kỳ hạn tương ứng.

Gửi online: VPBank và Sacombank vượt mốc 7%/năm

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 15 tháng tại các ngân hàng được khảo sát có sự phân hóa rõ rệt hơn, dao động từ 5,35% đến 7,4%/năm trong nhóm có đủ dữ liệu.

VPBank tiếp tục niêm yết mức lãi suất cao nhất, đạt 7,4%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, cao hơn 0,5 điểm % so với gửi tại quầy. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 46,25 triệu đồng tiền lãi sau 15 tháng, nhiều hơn khoảng 3,13 triệu đồng so với gửi trực tiếp tại ngân hàng.

Sacombank đứng tiếp theo với mức lãi suất online 7%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên theo biểu lãi suất được khảo sát. Tương ứng, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 43,75 triệu đồng tiền lãi sau 15 tháng, cao hơn 8,75 triệu đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 15 tháng được niêm yết ở mức 6,1%/năm, cao hơn 0,3 điểm % so với gửi tại quầy. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt khoảng 38,13 triệu đồng.

MB áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm đối với sản phẩm tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 36,25 triệu đồng tiền lãi, cao hơn khoảng 625.000 đồng so với gửi tại quầy.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 15 tháng ở mức 5,5%/năm, tương ứng khoản lãi khoảng 34,38 triệu đồng đối với số tiền gửi 500 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,35%/năm đối với khách hàng thông thường gửi online dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến sau 15 tháng đạt khoảng 33,44 triệu đồng, cao hơn khoảng 3,13 triệu đồng so với gửi tại quầy.

Riêng ACB, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến được cung cấp chỉ thể hiện các kỳ hạn đến 12 tháng, do đó chưa có đủ dữ liệu để xác định mức lãi suất kỳ hạn 15 tháng.

Nhìn chung, với khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 15 tháng, VPBank đang có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm khảo sát, tương ứng khoản lãi 46,25 triệu đồng. Trong khi đó, Techcombank có mức lãi suất thấp nhất trong 6 ngân hàng có dữ liệu online, với số tiền lãi dự kiến khoảng 33,44 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi giữa hai ngân hàng lên tới khoảng 12,81 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả 6 ngân hàng có đủ dữ liệu so sánh đều niêm yết lãi suất gửi online cao hơn gửi tại quầy. Mức chênh lệch dao động từ 0,1 đến 1,4 điểm %, trong đó Sacombank ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất.

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