Tuần qua, giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm: Nhà đầu tư có thể lỗ tới 4 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Ghi nhận đầu giờ sáng ngày 7/12, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ hiện được niêm yết tại mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với giá kết phiên tuần trước. Trong tuần, giá vàng SJC ở các thương hiệu này neo cao nhất tại ngưỡng 153,7 - 155,7 triệu đồng/lượng, sau đó có thời điểm giảm sâu xuống mức 151,8 - 153,8 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm khoảng 600 - 700 nghìn/lượng trong tuần qua, hiện cùng bán ra tại mức 154,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào lần lượt là 152,8 và 152,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng, Phú Quý giao dịch lần lượt tại ngưỡng 153 - 154,2 triệu đồng/lượng; 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tại các nhà vàng giao động từ 1,2 đến 3 triệu đồng/lượng, do đó nhà đầu tư có thể lỗ tới 3,7 triệu đồng/lượng nếu mua vào cuối tuần trước và chốt lời cuối tuần này.

Diễn biến giá vàng miếng tại SJC tuần qua

Tuần qua, giá vàng nhẫn tại các nhà vàng giảm từ 700 nghìn - 1,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện cùng niêm yết tại mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng, giảm xuống mức 149,5 - 152 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại PNJ, DOJI, Phú Quý có xu hướng đi ngang, đang giao dịch tại mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.



Nếu mua vàng nhẫn vào cuối tuần trước và bán ra hôm nay, nhà đầu tư có thể lỗ tới 4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tuần qua

Giá vàng quốc tế tuần qua duy trì quanh vùng 4.200 USD/ounce trong bối cảnh lạm phát không còn là yếu tố cản trở lớn đối với kế hoạch điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào tuần tới, kỳ vọng sẽ chấm dứt giai đoạn bất định kéo dài và mang đến định hướng rõ ràng cho giá vàng trong thời gian tới.

Trong sáu tuần gần đây, kỳ vọng của thị trường về lãi suất Mỹ thay đổi rất nhanh. Tại cuộc họp gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 "không phải điều chắc chắn". Quan điểm cứng rắn này khiến thị trường gần như loại bỏ khả năng hạ lãi suất.

Tuy nhiên sau đó, lạm phát tương đối ổn định và thị trường lao động Mỹ chậm lại rõ rệt, khiến khả năng hạ lãi suất quay trở lại chỉ vài ngày trước thềm cuộc họp. Theo công cụ FedWatch của CME, cuối tháng 10, thị trường đặt cược 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất, nhưng sau cuộc họp tháng 11, xác suất này giảm xuống chỉ còn 30%. Hiện tại, dự báo đó đã quay về mức gần 90% cho cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Biến động trong kỳ vọng chính sách đã tác động mạnh đến giá vàng. Giá từng chạm đáy gần 3.900 USD/ounce vào tháng 11, sau đó phục hồi và hiện đang giao dịch quanh 4.200 USD/ounce, nhưng chưa thể vượt mức đỉnh của tuần trước.

Dù diễn biến giá vàng khá tích cực, một số chuyên gia cho rằng thị trường cần thêm động lực mới để quay lại mức đỉnh kỷ lục trong tháng 10. Khi năm 2025 đang dần khép lại, đây được xem là thách thức lớn.

Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích tại FP Markets, nhận định diễn biến giá vàng sắp tới phụ thuộc vào việc Fed có tiếp tục nới lỏng chính sách hay không, cùng với các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng chậm lại hoặc rủi ro địa chính trị gia tăng. Theo ông, để thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại, vàng phải có "bộ ba" hỗ trợ gồm: cắt giảm lãi suất mạnh, đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Một lần giảm lãi suất đơn lẻ là chưa đủ; thị trường cần cú sốc vĩ mô hoặc tín hiệu ôn hòa mạnh mẽ từ Fed.

Bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích tại Commerzbank, trong báo cáo tháng 9, Fed dự kiến sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới; tuy nhiên, lo ngại tăng trưởng chậm lại và áp lực chính trị có thể khiến Fed chọn cách nới lỏng mạnh tay hơn.

"Nếu các thành viên FOMC muốn cắt giảm nhiều lần hơn so với dự kiến trong tháng 9, điều đó có thể thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn, đặc biệt khi kịch bản này chưa được thị trường phản ánh cho các cuộc họp đầu năm," bà Lambrecht nói.

Ông Lukman Otunuga, Chuyên gia phân tích tại FXTM, cho rằng vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh chưa rõ quỹ đạo chính sách của Fed. Theo ông, lãi suất Mỹ có thể bị cắt giảm lần thứ ba trong năm nay, nhưng triển vọng 2026 "khó đoán" khi Fed thiếu dữ liệu NFP tháng 10 và CPI mới nhất. "Bất kỳ bất ngờ nào cũng có thể khiến vàng biến động mạnh. Nếu vượt 4.240 USD/ounce, giá có thể lên 4.300 USD. Nếu giảm dưới 4.200 USD, giá có thể lùi về vùng 4.180–4.160 USD," ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Eric Strand, nhà sáng lập công ty đầu tư kim loại quý AuAg Funds, cho biết ngay cả khi vàng tiếp tục tích lũy trên 4.000 USD, thị trường vẫn còn rất nhiều giá trị. Ông cho rằng tâm lý trên thị trường vàng bền vững hơn nhiều so với chỉ một quyết định lãi suất. Bất kể Fed làm gì hoặc phát tín hiệu gì vào tuần tới, Strand nói rằng hướng đi duy nhất của lãi suất là giảm.

Ông bổ sung rằng không chỉ lãi suất phải giảm, mà để cắt giảm chi phí vay một cách đáng kể, Fed cũng sẽ cần triển khai một chương trình nới lỏng định lượng mạnh mẽ. "Thâm hụt và nợ khổng lồ đồng nghĩa sẽ cần có một lượng tiền lớn được in thêm," ông nói. "Vì lý do này, vàng sẽ tăng giá, bất kể mức giá hiện tại. Bây giờ là thời điểm để tham gia vào vàng, nếu không bạn sẽ lại lỡ cơ hội.

Ông David Morrison, Chuyên gia tại Trade Nation, cho rằng dù đà tăng chậm lại quanh mức 4.200 USD/ounce, bất kỳ nhịp giảm nào tuần tới có thể xem là cơ hội mua vào. Theo ông, nếu xuất hiện một đợt giảm mạnh, vàng có thể lùi về vùng 3.800–3.600 USD, và đó sẽ là "thời điểm để chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh lên mức kỷ lục mới".

Ngoài cuộc họp của Fed, ba ngân hàng trung ương khác gồm Ngân hàng Dự trữ Australia, Ngân hàng Canada và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng sẽ công bố chính sách trong tuần tới. Thị trường dự kiến cả ba ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất.