Ngay cả xe VinFast phổ thông cũng sắp có loạt tính năng cực đỉnh, có thể "lái tự động hoàn toàn cấp độ 4"

Mới đây, ông Duong-Van Nguyen, Phó Tổng giám đốc VinFast Toàn cầu kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD đã chia sẻ về những thành tựu mà Viện đã đạt được, đồng thời cũng nêu lộ trình áp dụng dự kiến.

Cụ thể hơn, chia sẻ của ông Duong-Van Nguyen trên mạng xã hội cho biết viện nghiên cứu đã hoàn thành giai đoạn 1 của việc phát triển các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS) cấp độ 2, sẵn sàng cho việc áp dụng hàng loạt. Đáng chú ý, các tính năng này đều do VinFast tự nghiên cứu và phát triển.

VinFast tự phát triển các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến cho xe.

Vị Phó Tổng giám đốc VinFast Toàn cầu cũng nhắc đến một số tính năng thuộc hệ thống này, như Kiểm soát hành trình thích ứng (còn gọi là Adaptive Cruise Control), Giữ làn đường (Lane Keeping Assist), Cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring System), hay Phanh khẩn cấp tự động (Auto Emergency Braking).

Điều đáng chú ý hơn là các tính năng này không chỉ được cập nhật trên các dòng xe cao cấp, ông Duong-Van Nguyen khẳng định sẽ "trang bị đồng loạt cho các dòng xe phổ thông của VinFast trong thời gian tới".

Chưa dừng lại ở đây, ông Duong-Van Nguyen cũng cho biết đơn vị "đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển công nghệ lái bán tự động (L2+), mở ra khả năng tích hợp các tính năng nâng cao như Đỗ xe Tự động, Triệu tập xe, hay Điều hướng trên cao tốc ở chế độ Autopilot."

Viện cũng đặt mục tiêu ứng dụng các tính năng thuộc cấp độ 2+ và cấp độ 3 trong giai đoạn từ năm 2026 - 2027 với khả năng lái tự động. Đáng chú ý hơn nữa là tính năng lái tự động không chỉ hoạt động trên đường cao tốc - vốn được phân chia làn và có biển báo rõ ràng - mà còn có thể hoạt động ở "các môi trường đô thị phức tạp"

Việc này khả thi nhờ "tích hợp bản đồ độ phân giải cao, huấn luyện AI quy mô lớn với dữ liệu đặc thù theo khu vực, cùng nền tảng nhận diện hợp nhất được tối ưu hóa cả về chi phí và hiệu năng."

Sau giai đoạn này, khả năng "lái tự động hoàn toàn cấp độ 4" sẽ có thể được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu, từ các thị trường Đông Nam Á, châu Âu hay châu Mỹ sau khi vận hành dưới sự giám sát chặt tại các khi đô thị thông minh.

Ông Duong-Van Nguyen cũng nêu rằng việc phát triển các tính năng hiện đại này đều dựa trên "năng lực nội bộ", được tối ưu về mặt chi phí và hiệu năng, có thể ứng dụng an toàn và "phổ cập cho tất cả mọi người".



Ảnh minh họa.

Thông báo này của ông Duong-Van Nguyen phần nào cho thấy thái độ nghiêm túc phát triển sản phẩm của VinFast. Kết quả nghiên cứu các tính năng hiện đại không chỉ giúp sản phẩm của VinFast cho tính cạnh tranh hơn trên quy mô toàn cầu, mà còn cho thấy năng lực của người Việt.

Trên thị trường xe nói chung, các tính năng hỗ trợ lái tự động (dưới cấp 3) và lái tự động (từ cấp 3 trở lên) được xem là điểm cộng lớn khi so sánh các sản phẩm với nhau.