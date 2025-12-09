Ngày mai, Hà Nội sẽ chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, tác động đến hàng triệu người dân

Tại hội thảo "Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông" do Công an TP Hà Nội tổ chức vào đầu tháng 12, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, hiện Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách 500-700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt. Các camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào Thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là phạt nguội mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hệ thống có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi như xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ chạy.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý.

Hướng dẫn các bước tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic

1. Tải và cài đặt ứng dụng

Truy cập https://vnetraffic.org để tải App VNeTraffic trên 2 ứng dụng App Store và Google Play

2. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Trường hợp người dân chưa có tài khoản, chọn "Đăng ký". Sau đó, quét mã QR trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để xác thực thông tin. Nhập số điện thoại, nhận mã OTP, thiết lập mật khẩu và xác nhận đăng ký.

Đăng ký hoặc Đăng nhập tài khoản VNeTraffic

Trường hợp người dân đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập. Một số phiên bản cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

3. Tra cứu phạt nguội

Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn mục " Tra cứu vi phạm ". Nhập biển số xe cần tra cứu. Nhấn "Kiểm tra".

Lưu ý, biển số xe cần được nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Nhập biển số muốn tra cứu phạt nguội

4. Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo " Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện… ", nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).