Ngay sau thuế quan đối ứng, Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục áp thuế nhập khẩu ô tô

Mặc dù chưa chính thức, song tuyên bố áp thuế mới nhất này của ông chủ Nhà Trắng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nền kinh tế.

Trong một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua tại Nhà Trắng, khi được hỏi về việc áp thuế nhập khẩu ô tô, Tổng thống Trump cho biết, ông đã lên một kế hoạch và có thể thực hiện vào ngày 2/4 tới.

"Tôi cho rằng kế hoạch này sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây. Tôi sẽ không áp dụng vào ngày 1/4, tin hay không thì tùy, tôi hơi mê tín. Điều này có thể khiến Mỹ tốn rất nhiều tiền chỉ trong một ngày. Chính vì vậy, điều này có thể thực hiện vào khoảng ngày 2/4" - ông Trump cho biết.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Hiện vẫn chưa rõ mức thuế nhập khẩu mới đối với ô tô sẽ là bao nhiêu và liệu các loại xe được sản xuất theo hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn của Mỹ như Canada và Mexico có được miễn thuế hay không, nếu chúng được áp dụng.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, một mức thuế rộng rãi áp đặt lên tất cả ô tô nhập khẩu sẽ có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, trong năm 2024, nước này đã nhập khẩu khoảng 8 triệu xe ô tô con và xe tải nhẹ mới, với tổng giá trị vượt quá 240 tỷ USD.

Ngoài 50% số ô tô bán ra tại Mỹ được sản xuất trong nước, khoảng một nửa các loại ô tô nhập khẩu vào nước này đến từ Mexico và Canada và số còn lại đến từ các quốc gia sản xuất ô tô lớn khác, đứng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.

Tuyên bố áp thuế đối với ô tô là chỉ dấu mới nhất trong cuộc chiến thương mại đang lan rộng khi ông Donald Trump thực hiện lời cam kết trong chiến dịch tranh cử là áp dụng mức thuế quan toàn diện đối với các đồng minh và đối thủ của Mỹ.

Trước đó, ngày 12/2 vừa qua, Tổng thống Trump công bố lộ trình áp dụng thuế quan có đi có lại đối với mọi quốc gia đang áp thuế lên hàng hóa Mỹ. Những quyết định đáp thuế liên tiếp của Tổng thống Trump đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều nước trên thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ngày 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, thế giới không thể chịu đựng một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Cách tiếp cận đúng đắn là tôn trọng lẫn nhau.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ, nhưng sẵn sàng đáp trả mọi hành vi bắt nạt, đặc biệt trogn lĩnh vực thương mại. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, chủ nghĩa bảo hộ không phải là lối thoát và chính sách áp đặt thuế một cách tùy tiện sẽ không tạo ra người chiến thắng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Chủ nghĩa bảo hộ không phải là giải pháp và việc áp đặt thuế quan tùy tiện không có người chiến thắng. Việc tách rời sẽ phá hủy các cơ hội, và 'những bức tường cao xung quanh những sân nhỏ chỉ cô lập chính mình. Chúng ta nên tuân thủ sự cởi mở và hợp tác và ủng hộ một thế giới đa cực dựa trên toàn cầu hóa kinh tế toàn diện và có lợi. Nếu phía Mỹ tiếp tục đàn áp và kiềm chế Trung Quốc, thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ hành động đến cùng".

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) tin rằng chính sách thuế đối ứng của Mỹ là một bước đi sai lầm. Liên minh châu Âu cảnh báo đáp trả mạnh thuế quan của ông Trump.

Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Ậu Ursula Von de Leyen nhấn mạnh: “Các mức thuế quan là vô lý đối với Liên minh châu Âu. Và tôi xin nói thẳng. Châu Âu là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình để bảo vệ an ninh kinh tế và lợi ích của mình. Và chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng của mình ở mọi ngã rẽ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẵn sàng tìm kiếm những thỏa thuận có lợi cho tất cả mọi người, cùng nhau làm việc để giúp nhau thịnh vượng hơn và an toàn hơn".