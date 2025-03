Ngày tàn nghề massage: Startup robot AI chuyên ‘đấm bóp’ thu về 23 triệu USD doanh thu chỉ sau 6 tháng, thị trường 5,6 nghìn tỷ USD chấn động

Trong những ngày này, chuỗi 60 phòng tập Equinox-Mỹ đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm khi lắp đặt những con robot masage chạy bằng AI của Aescape.

Tờ Fortune cho hay khung cảnh những cánh tay cơ học màu trắng và một chiếc giường như phòng khám nha khoa gợi nhớ đến tương lai không xa khi người máy chính thức thay thế các nhân viên.

Sản phẩm robot massage này là của startup Aescape Inc tại New York, mơi huy động được 83 triệu USD gọi vốn với những cái tên như Valor Equity Partners, NBA All-Star Kevin Love, Fifth Wall và Alumni Ventures.

Theo Fortune, startup này hiện đang được định giá khoảng 250 triệu USD và được đánh giá khá tiềm năng khi các robot đang dần hoàn thiện và ngày càng làm được nhiều động tác massage thay thế nhân viên.

Dù chỉ mới 8 năm tuổi nhưng Aescape cho biết sẽ bắt đầu đưa sản phẩm của mình đến những cơ sở sức khỏe, khách sạn, resort do Four Seasons Hotels Ltd và Marriott International Inc điều hành. Ngoài ra, hãng còn đang mở rộng việc ứng dụng robot AI cho vật lý trị liệu, ứng dụng y tế và thể thao chuyên nghiệp.

CEO Eric Litman của Aescape cho hay họ sẽ xuất xưởng thêm 400 máy robot massage chạy bằng AI trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các khách hàng khi dùng máy massage robot AI của Aescape sẽ được yêu cầu mặc quần áo chuyên dụng co giãn làm bằng chất liệu trơn, cho phép máy ảnh dựng mô hình 3 chiều về cơ thể của đối tượng. Bên cạnh sẽ là màn hình LCD hiển thị các nút điều khiển cũng như hình ảnh cơ thể người dùng, thông báo về vị trí cánh tay robot sẽ dùng lực ấn.

Tuy nhiên do độ nhạy cảm của nhiều vùng như quanh cổ và chân nên hiện robot của Aescpae mới chỉ thực hiện massage từ vai xuống đầu gối, dẫu vậy startup này cho biết sẽ phát triển thêm tùy nhu cầu của thị trường.

Dịch vụ robot Ai massage của Aescape có giá khoảng 60 USD cho mỗi 30 phút và đã ghi nhận được 23 triệu USD doanh thu kể từ khi lắp đặt 7 chiếc tại một số phòng tập Equinox vào tháng 8/2024.

Để so sánh, chuỗi Massage Envy có mức giá 95 USD cho 60 phút dịch vụ, chưa kể tiền tip. Đó là chưa nói đến việc các cánh tay robot không biết mệt mỏi, than vãn hay nghỉ ốm. Trong khi những nhân viên massage phải nghỉ giải lao giữa chừng hoặc lực bị suy giảm qua thời gian thì robot không có nhược điểm như vậy.

Về nhà sáng lập kiêm CEO Litman, ông là một doanh nhân công nghệ từng thành lập và bán startup khởi nghiệp phân tích di động Medialets cho công ty quảng cáo WPP Plc của Anh. Quyết định thành lập Aescape của Litman xuất hiện sau khi nhà khởi nghiệp này bị đau cổ trong 2 năm, buộc ông phải đi massage hằng ngày.

Tuy nhiên chi phí đắt đỏ và khó lên lịch do bận rộn khiến Litman nghĩ ra việc xây dựng những con robot massage tiện lợi cho người dân.

5,6 nghìn tỷ USD

Trả lời New York Post, CEO Litman cho biết mình không muốn cạnh tranh với những nhân viên trong ngành hay cố gắng sa thải ai cả, ông cũng không muốn so kè với mảng massage truyền thống.

Câu chuyện ở đây là thị trường Mỹ thiếu đến 29.000 nhân viên massage theo số liệu của Hiệp hội Spa quốc tế (iSPa) và thị trường chăm sóc sức khỏe trị giá 5,6 nghìn tỷ USD chắc chắn có chỗ cho các robot massage bằng AI.

Dịch vụ này chủ yếu phục vụ những người không có nhiều tiền để đi massage thường xuyên, hoặc những khách hàng bận rộn không muốn vào spa.

"Robot này không được thiết kế để mang đến trải nghiệm mà bạn sẽ có trong spa với một chuyên gia massage. Trên thực tế chúng chủ yếu phục vụ khách bình dân hoặc trở thành một công cụ phụ trợ cho các chuyên gia trị liệu. Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra", CEO Litman cho hay.

Theo nhà sáng lập Litman, những cảm biến sẽ tạo ra một mô hình 3D về cơ thể người dùng, qua đó cá nhân hóa những buổi massage khi AI ghi nhớ những thứ khách hàng thích mỗi khi dùng dịch vụ.

"Khách hàng có thể thay đổi áp lực, đổi nhạc hay vị trí massage chỉ bằng các nút cảm ứng", CEO Litman cho hay.

Cánh tay robot tiếp xúc cơ thể được làm bằng vật liệu xốp mềm, với áp lực chắc chắn, chúng có thể kéo giãn lưng và chân một cách hiệu quả.

Ngoài ra, nhờ tích hợp AI và cảm biến mà các robot có thể ấn đúng điểm ở lưng, đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng.

"Đây là ví dụ thực tế đầu tiên về việc robot tự động tiếp xúc với cơ thể con người", CEO Litman tự hào nói.

*Nguồn: Fortune