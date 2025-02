Ngày tận thế của các công ty bảo hiểm nhà ở tại Mỹ: Tăng phí 50% vẫn không theo kịp lạm phát, ngày nào cũng gặp những khách hàng tức giận

Tình cảnh khó khăn của Dave Langston có vẻ giống như rất nhiều các chủ nhà khác sống tại tiểu bang ven biển: Bị hủy hợp đồng do các công ty bảo hiểm phải chi trả quá lớn cho thiệt hại sau thiên tai. Thảm họa từ biến đổi khí hậu khiến họ kêu nhau tháo chạy.

Ông Langston đã dành nhiều tháng để tìm một công ty khác đứng ra bảo hiểm cho những căn nhà phố, nằm trên một con đường yên tĩnh thuộc rìa Cedar Rapids. Nếu thất bại, mọi thứ sẽ rất nhiễu động.

Hỗn loạn trong ngành bảo hiểm do biến đổi khí hậu đang nhanh chóng trở thành ‘căn bệnh truyền nhiễm’, lan sang các tiểu bang như Iowa, Arkansas, Ohio, Utah và Washington. Ngay cả ở vùng Đông Bắc, nơi bảo hiểm nhà ở vẫn có lãi vào năm ngoái, xu hướng này cũng đang trở nên tồi tệ hơn.

Theo phân tích của tờ New York Times, năm 2023, các công ty bảo hiểm đều đã mất tiền tại 18 tiểu bang, chiếm hơn ⅓ cả nước. Con số này tăng so với thống kê 12 tiểu bang cách đây 5 năm và 8 tiểu bang vào năm 2013. Kết quả, các công ty bảo hiểm đang phải tăng phí lên tới 50%, cắt giảm phạm vi bảo hiểm hoặc rời khỏi toàn bộ các tiểu bang dễ bị thiệt hại.

Tất cả ảnh hưởng đến những khách hàng tận tụy đóng phí bảo hiểm trong nhiều năm. Các thông báo hủy bỏ đã khiến họ phải vật lộn tìm kiếm phạm vi bảo hiểm mới để bảo vệ khoản đầu tư lớn nhất. Dave Jones, giám đốc Sáng kiến Rủi ro Khí hậu tại trường luật của Đại học California Berkeley, cho biết: “Tôi tin rằng chúng ta đang tiến tới một tương lai không được nhận bảo hiểm ở nhiều nơi”.

Các công ty bảo hiểm vẫn đang thu được lợi nhuận từ mảng thương mại và nhân thọ. Tuy nhiên, riêng đối với mảng nhà ở, báo cáo thua lỗ rất nhiều.

Để hiểu những gì đang diễn ra, tờ The New York Times đã phỏng vấn hơn 40 giám đốc điều hành, nhà môi giới, viên chức và chủ nhà tại một chục tiểu bang, đồng thời xem xét hồ sơ tài chính từ các công ty bảo hiểm tại tất cả 50 tiểu bang trong hơn một thập kỷ.

Năm ngoái, bão, cháy rừng và các thảm họa khác đã đẩy 2,5 triệu người Mỹ di dời. Theo dữ liệu điều tra dân số, ít nhất 830.000 người đã phải di dời trong 6 tháng hoặc lâu hơn.

Carolyn Kousky, phó chủ tịch phụ trách kinh tế và chính sách tại Quỹ Bảo vệ Môi trường cho biết: “Bảo hiểm là lĩnh vực đầu tiên chịu tác động kinh tế của biến đổi khí hậu. Điều đó sẽ lan sang thị trường nhà ở, thị trường thế chấp và nền kinh tế địa phương”.

Một số yếu tố góp phần gây ra tổn thất cho bảo hiểm nhà ở, bao gồm chi phí nhân công và vật liệu xây dựng nhà ở tăng cao, quy định xây dựng lỗi thời và thực tế là người Mỹ tiếp tục di cư đến sống tại những khu vực có nguy cơ lũ lụt và cháy rừng cao. Chi phí đền bù tổn thất đang tăng vượt khả năng của các công ty bảo hiểm.

Sridhar Manyem, giám đốc cấp cao phụ trách nghiên cứu ngành tại AM Best, một công ty đánh giá sức mạnh tài chính của các công ty bảo hiểm, cho biết: “Đây đang trở thành một tình huống không thể chấp nhận được”.

Về cơ bản, các công ty bảo hiểm đặt cược và thiết lập phí bảo hiểm dựa trên thiệt hại trong quá khứ. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu đã khiến thời tiết trở nên khó lường. Các công ty bảo hiểm không còn chắc chắn về cách định giá.

“Biến đổi khí hậu là có thật”, Bill Montgomery, giám đốc điều hành của Celina Insurance Group, một trong những công ty đã rời khỏi Iowa trong năm qua, cho biết. “Chúng tôi không thể tăng giá đủ nhanh hoặc đủ cao”.

Secura Insurance từng bán bảo hiểm cho chủ nhà ở Iowa và 9 tiểu bang khác. Vào ngày 1 tháng 2, công ty bắt đầu loại bỏ dần các hợp đồng với tất cả chủ nhà tiểu bang Wisconsin. Kristin Heiges, phát ngôn viên của Secura, cho biết quyết định này phần lớn là do thời tiết ngày càng thất thường. “Sự biến động diễn ra ở khắp mọi nơi”, bà nói.

Chủ nhà là những người bất bình nhất.

“Thay vì làm những gì họ được cho là phải làm, đó là phục vụ khách hàng, họ lại cắt đứt quan hệ với chúng tôi”, Eldon Neighbor, người đã mất bảo hiểm nhà riêng vào năm ngoái cho biết.

Tại Iowa, các công ty bảo hiểm phải đối mặt với khoản lỗ 1,3 tỷ USD vào năm ngoái. Đây được đánh giá là khoản tiền khổng lồ đối với một tiểu bang chỉ có 3 triệu cư dân - tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ trước.

Những người không thể mua bảo hiểm trên thị trường tư nhân đang đổ xô vào các quỹ bảo hiểm do tiểu bang chỉ định. Quan chức ngày càng lo ngại rằng các tiểu bang cuối cùng sẽ phải nhờ đến Quốc hội hỗ trợ.

Để đánh giá mức độ khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến các công ty bảo hiểm ở Iowa và những nơi khác, tờ New York Times đã tập hợp dữ liệu từ AM Best, một công ty đánh giá sức mạnh tài chính của các công ty bảo hiểm. Cụ thể, vào năm 2023, cứ mỗi 1 USD mà các công ty bảo hiểm kiếm được, họ sẽ phải trả 1,44 USD cho các khoản lỗ và chi phí khác. Đây là năm thứ tư liên tiếp thị trường bảo hiểm nhà ở của Iowa lỗ nặng.

“Bảo hiểm dựa trên sự lạc quan”, Doug Ommen, ủy viên bảo hiểm của Iowa cho biết. “Bạn không thể chịu tổn thất nghiêm trọng mỗi năm được”.

Kể từ đầu năm 2023, ít nhất 4 công ty đã thông báo họ sẽ ngừng cung cấp bảo hiểm nhà ở tại Iowa, bao gồm Secura, Celina và Pekin Insurance. Một số chủ nhà mất quyền bảo hiểm trong khi vẫn cố khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa đá đã làm hỏng mái nhà của Tiến sĩ Brandi Mace Storm gần Des Moines vào năm ngoái. Sau nhiều tháng mặc cả, công ty bảo hiểm của bà, Pekin, đã gửi một tấm séc chi trả cho việc sửa chữa. Trước đó, Pekin đã bỏ rơi bà cùng với tất cả 40.000 khách hàng tại Iowa.

Nhiều người khác cũng chung cảnh ngộ.

Tim Kuehner, một chủ nhà tại Marshalltown, đã chứng kiến phí bảo hiểm hàng năm của mình tăng vọt từ 6.453 USD lên 9.189 USD. Trong khi đó, tại tiểu bang lân cận Minnesota, ngành bảo hiểm nhà ở thua lỗ nghiêm trọng nhiều năm qua, theo Tony J. Larson, phó chủ tịch cấp cao về bảo hiểm cá nhân tại Christensen Group Insurance, một công ty môi giới. Ông cho biết kể từ mùa hè năm 2023, 10 trong số 25 công ty bảo hiểm mà ông hợp tác dừng áp dụng chính sách nhà ở mới.

Theo WSJ, bán bảo hiểm đang trở thành một trong những nghề khó kiếm ăn tại California. Chi phí tăng cao, nhiều hợp đồng bị hủy bỏ.

“Mọi thứ khó khăn lắm. Không có ngày nào tốt lành cả”, Harper, chủ công ty bán bảo hiểm nói và cho biết thiệt hại chủ yếu do cháy rừng, hạn hán và lũ lụt.

Charles Symington, giám đốc điều hành Cơ quan môi giới và đại lý bảo hiểm độc lập Mỹ cho biết, vấn đề đang vượt ra ngoài California và Florida.

“Ngày nào chúng tôi cũng phải đối mặt với những vị khách hàng tức giận và quẫn trí. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của họ. Chúng tôi cũng gặp phải những vấn đề tương tự trong cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh”, Angelyn Treutel Zeringue, chủ tịch Gulf Coast của South Group Insurance Services, nói.

Theo: WSJ, The New York Times