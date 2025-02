Ngay trong năm nay, một thị xã trung du ven biển cách Hà Nội hơn 100km có thể lên thành phố

Thị xã Quảng Yên nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Ninh và giáp thành phố Hạ Long, cách Hà Nội khoảng 125km về phía Đông. Quảng Yên là thị xã trung du ven biển nằm giữa tam giác 3 thành phố Hạ Long, Uông Bí, Hải Phòng và trên nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Năm 2024, kinh tế của Quảng Yên duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất đạt 64.833 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước; hoàn thành mục tiêu thu NSNN tỉnh giao trước 40 ngày với tổng số thu hơn 1.374 tỷ đồng, tăng 47,9% so với năm 2023, lớn nhất từ trước đến nay, đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 24.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Quảng Yên khi đây là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Chính vì vậy, trong năm nay, Quảng Yên đã huy động mọi nguồn lực tập trung cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông.

Để tiếp tục tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thị xã lập Đề án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Đề án có 118 các công trình hạ tầng giao thông đường bộ đề xuất đầu tư đến hết năm 2030, trong đó giai đoạn 2024 - 2025 có 42 công trình, giai đoạn 2026 - 2030 có 76 công trình (các dự án giao thông đường bộ và các dự án cảng, bến, luồng lạch); tổng nhu cầu vốn đầu tư là hơn 11.000 tỷ đồng. Trước mắt giai đoạn 2024 - 2025, Quảng Yên sẽ huy động hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm, công trình đô thị, y tế, giáo dục.

KCN Sông Khoai là một trong những KCN thu hút nhiều dự án lớn vào đầu tư sản xuất.

Để tăng sức hút đầu tư vào các khu công nghiệp, tỉnh đang đầu tư các dự án giao thông trọng điểm: Nút giao Hạ Long Xanh, nút giao Đầm Nhà Mạc, đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều, đường dẫn cầu Bến Rừng.

Đồng thời, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa Quảng Yên thực sự trở thành địa bàn động lực tăng trưởng tuyến phía tây của tỉnh.

Đối với mục tiêu xây dựng thị xã trở thành thành phố, Quảng Yên tiếp tục đánh giá các tiêu chí còn thiếu, còn yếu để hoàn thiện, bổ sung tiêu chí đô thị loại III; xây dựng và hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các xã dự kiến thành lập phường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 6.

Xây dựng hồ sơ, đề án thành lập phường Hiệp Hòa, Tiền An và thành lập Thành phố Quảng Yên để trình cấp tỉnh phê duyệt, phấn đấu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trước tháng 9.

Cầu Rừng đi vào hoạt động mở rộng kết nối giao thương giữa Thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng) với Quảng Yên.

Trong năm 2025, thị xã này phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới về phát triển kinh tế. Toàn thị xã không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 97%; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt 100%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 99%. Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các khu đô thị tập trung đạt trên 65%...