Ngay tuần sau, Việt Nam sẽ kích hoạt 245 dự án hạ tầng trị giá gần 1,35 triệu tỷ đồng trải dài 34 tỉnh thành

Sáng 9/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã điều hành phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự kiến đến ngày 19/12, cả nước hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km (gồm 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km đường dẫn, nút giao).

Bên cạnh đó, trong năm 2025, các địa phương hoàn thành 251 km đường bộ ven biển, nâng tổng chiều dài tuyến đường bộ ven biển đưa vào khai thác đạt khoảng 1.701 km.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng, vào dịp 19/12, Bộ Xây dựng tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành (trong đó khởi công 155 dự án, công trình; khánh thành 90 dự án).

Tổng mức đầu tư của các dự án/công trình là gần 1,35 triệu tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố... Điểm cầu trung tâm tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điều hành phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định; xây dựng báo cáo trung tâm, phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp với VTV xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối các điểm cầu và báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/12.

Tại phiên họp, lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai đã báo cáo về biện pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (chưa hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng) tập trung chủ yếu vào các diện tích mới phát sinh, đường gom và di dời hạ tầng kỹ thuật tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Vạn Ninh - Cam Lộ, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh - An Hữu; chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Chủ đầu tư các dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cao Lãnh - An Hữu báo cáo về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu đá.



