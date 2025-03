Nghệ An có tin vui: Đón "đại bàng" Sembcorp về đầu tư khu công nghiệp rộng hơn 181ha

Toàn cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, theo thông tin Báo Nghệ An.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có quy mô sử dụng đất hơn 181ha tại huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, vốn đầu tư 52,5 triệu USD (khoảng 1.325 tỷ đồng).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư vào quý IV/2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ quý III/2026 – quý I/2030.

Được biết, đây là Khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau dự án KCN VSIP Nghệ An 1 và dự án KCN VSIP Nghệ An 2.

Theo đó, dự án VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được 53 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 49.985,1 tỷ đồng, trong đó có 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt khoảng 95%.

VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được các nhà đầu tư lớn bao gồm Luxshare ICT, Luxcase, Luxvision, Merry & Luxshare, Innovation Precision, Radiant, Everwin Precision, Matsuoka, Jtec,… Các thủ tục về khu đô thị, dịch vụ đã hoàn tất và đã hoàn thành san lấp khoảng 45%.

Còn dự án VSIP Nghệ An 2 đã cơ bản triển khai xong giải phóng mặt bằng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh, hiện có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,152 tỷ USD.

Trong đó, VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tập đoàn Sembcorp đầu tư vào Việt Nam thông qua Sembcorp Development (SCD) trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản… Từ năm 1996, SCD hợp tác cùng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) đã thành lập Công ty Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để triển khai các dự án VSIP.



Đến nay, Tập đoàn Sembcorp đã đầu tư 18 dự án Khu công nghiệp VSIP tại 13 tỉnh, thành phố và tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động tại Việt Nam.