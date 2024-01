Nghệ An lần đầu tiên vào "câu lạc bộ" hút FDI tỷ đô

Nghệ An thu hút FDI đến thời điểm này theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, địa phương đã cấp mới 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022; điều chỉnh 185 lượt dự án. Đặc biệt, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ USD.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, có được kết quả như hôm nay, Nghệ An đã kiên trì mục tiêu rất đúng đắn từ những năm 2014, 2015, 2016 và cho đến nay đã kiên định để hỗ trợ thúc đẩy phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

“Trên cơ sở các quy định pháp luật, các chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư…, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các địa phương liên quan và vai trò đầu mối là Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, cũng như các sở, ngành có liên quan để hỗ trợ thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng. Để các nhà đầu tư hạ tầng có cơ sở triển khai hạ tầng, đảm bảo các điều kiện về có mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ hiện đại cho việc thu hút đầu tư”, ông Trị cho biết.

KCN Hoàng Mai I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ

Theo ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kết quả thu hút đầu tư FDI là sự nỗ lực liên tục, kiên trì của cả hệ thống chính trị; là quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng và hấp dẫn, thu hút các dự án lớn... Cùng với chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, tỉnh Nghệ An thực hiện "5 sẵn sàng" về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư.

“Nghệ An thu hút FDI lần đầu tiên được vào câu lạc bộ 1 tỷ USD. Hiện nay có 3 địa phương năm nay bước chân vào câu lạc bộ 1 tỷ USD là Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương và Nghệ An đứng top đầu trong 3 địa phương. Đây là kết quả hết sức tích cực. Các dự án FDI giúp Nghệ An tăng cường năng lực sản xuất, bổ sung nguồn lực cho đầu tư toàn xã hội tăng lên, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”, ông Trung hy vọng.

Năm 2024, Nghệ An tiếp tục đặt mục tiêu vào top 10 địa phương thu hút FDI cao của cả nước. Hiện tỉnh đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng triển khai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II, diện tích 500 ha (tại Khu công nghiệp Thọ Lộc, Diễn Châu) và Khu công nghiệp Hoàng Mai II, diện tích hơn 334 ha (tại thị xã Hoàng Mai) để sẵn sàng đón các nhà đầu tư.