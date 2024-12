Nghề "bác sĩ" chữa mắt lé cho Baby Three kiếm tiền triệu mỗi ngày

Những em búp bê Baby Three với đôi mắt to tròn, long lanh luôn là niềm ao ước của nhiều người khi tham gia trend đập hộp túi mù "blind box". Nhưng đôi khi, "nhân phẩm" không cho phép, sau mỗi lần xé túi mù toàn là những đôi mắt lé xuất hiện. Thay vì thất vọng, nhiều người đã tìm đến những "bác sĩ thẩm mỹ" đặc biệt, những người chuyên sửa mắt lệch cho búp bê. Và bất ngờ thay, nghề này đang "hái ra tiền" mỗi ngày.

Nghề sửa mắt lệch cho búp bê Baby Three

Giữa hàng loạt trend đập hộp túi mù từ Skull Panda, Gundam, Jellycat, Labubu, Baby Three vẫn giữ cho mình được "ngôi vương" sưu tầm của giới trẻ. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để "đập hộp" bằng được loại búp bê mình yêu thích.

Trào lưu đập hộp, xé túi mù Blind Box viral rộng khắp nhờ các KOL giới trẻ.

Với giá thành cũng không "êm ví" cho lắm, nhưng vì theo trào lưu, không ít người vẫn vung tiền để sở hữu em búp bê Baby Three xếp vào độ hiếm gặp như mắt nước, mắt rưng nước hay mắt nước vàng. Loại búp bê Baby Three thường gặp nhiều nhất khi xé túi mù là loại mắt lé.

Song hành với trend xé túi mù Baby Three, nghề sửa mắt lé cho búp bê Baby Three đang nổi lên như một dịch vụ khá độc đáo và có tiềm năng kiếm tiền tốt, đặc biệt trong cộng đồng những người yêu thích, sưu tầm loại búp bê này.

Như đã nói, phần lớn khi xé túi mù đều nhận được búp bê mắt lé, mắt lệch thay vì các loại mắt nước. điều này không chỉ làm giảm giá trị của búp bê khi "sang tay" mà còn vô tình khiến búp bê mình sưu tầm được không phải loại độc đáo gì. Chính vì thế nhu cầu sửa mắt, độ mắt cho búp bê cũng được nhiều người tìm kiếm.

Dịch vụ độ mắt, sửa mắt lệch, mắt lé nổi lên theo trào lưu xé túi mù Baby Three.

Theo thông tin cập nhật trên mạng xã hội, chi phí thay mắt, độ mắt cho búp bê có giá dao động từ 20.000 - 250.000 đồng/con tùy thuộc vào độ phức tạp của mắt. Tính trung bình một ngày thu nhập có thể dao động từ 400.000 - 1.000.000 đồng/ngày.

Giá thành búp bê Baby Three phụ thuộc vào các phiên bản, chẳng hạn như phiên bản V1, V2 thì giá dao động từ 300.000 - 450.000 đồng, còn phiên bản V3 dao động từ 500.000 - 750.000 đồng. Sự chênh lệch giá này giúp người chơi có thể lựa chọn giữa các phiên bản tùy theo sở thích cũng như ngân sách của mình, đặc biệt khi muốn sở hữu những thiết kế độc đáo hoặc phiên bản mới từ thương hiệu Baby Three. Một số series búp bê của thương hiệu hiện đang hot trên thị trường như Big cute plush pendant, Little lily town rabbit, Plush orchard hay 400% Big plush animal.

Dịch vụ sửa mắt lé, độ mắt mới cho búp bê hot ở khắp nơi.

Với số lượng người chơi Baby Three ngày càng tăng vì bất kể lý do gì, dù theo trend hay những người muốn sưu tầm thực sự thì nhu cầu sửa chữa, chỉnh sửa búp bê cũng ngày càng lớn. Việc sửa mắt lé, mắt lệch có thể làm tăng đáng kể giá trị của búp bê, đặc biệt với những phiên bản hiếm hoặc đặc biệt.

Nhìn chung, nghề sửa mắt lé, mắt lệch cho búp bê này theo thời vụ, là nghề khá mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Bởi sở thích sưu tầm của bất kể loại đồ chơi nào cũng đi kèm dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng.

Thậm chí, nhiều người còn tích cực độ mắt cho búp bê theo dịp lễ như Giáng sinh.

Nhiều người khéo tay hoặc muốn tự mình sửa mắt, độ mắt cho búp bê cũng tự tìm các thành phần về để "nâng giá trị" của Baby Three. Tiktoker Huỳnh Anh Tiez - làm nghề make up cũng hào hứng chia sẻ cách tự mình độ mắt cho "bé Ba", cô nàng chia sẻ cách độ mắt lé (mắt lè khe) thành mắt lấp lánh, mắt nước.

@huynhanhtiez

Tuy nhiên, không phải ai cũng khéo tay nên việc tự mình sửa mắt, độ mắt cho búp bê vẫn cần đến những người chuyên làm dịch vụ sửa chữa.

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao lại có cả nghề sửa mắt lé, mắt lệch cho búp bê Baby Three? Bí mật nằm ở chính những đặc điểm riêng biệt của dòng búp bê này. Hãy cùng khám phá những thông tin thú vị về Baby Three để hiểu rõ hơn về nhu cầu đặc biệt này.

Baby Three - Dòng đồ chơi hot nhất hiện tại, thu hút không chỉ giới trẻ mà cả trung niên

Khác với búp bê Labubu (chỉ có 1 hình dáng cố định), dòng đồ chơi Baby Three - được sản xuất tại Trung Quốc ra mắt dưới hình thức blind box (hộp bí mật) lại được thiết kế theo phong cách riêng lấy cảm hứng từ các loại động vật dễ thương như mèo, thỏ, cáo, gấu,...

Với kiểu dáng đa dạng, dòng búp bê này khiến nhiều người thích thú bởi biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt rưng (mắt ướt), mắt nước, mắt rưng nước. Điều thú vị không kém là khi xé túi chúng đều có hương thơm riêng khến nhiều người thích hơn so với dòng thú nhồi bông bình thường.

Baby Three không chỉ là món đồ chơi hay thú đập hộp dành cho giới trẻ mà dường dòng thú nhồi bông này còn được nhiều người sử dụng trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn như hàng loạt người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Erik, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, MC Trác Thúy Miêu cũng thích thú với Baby Three.

@diepbaongoc18, @zangcute0, @tranminhcuong.ceo

Những ngày vừa qua, đám cưới của một trong những couple chú - cháu là Hằng Giang (sinh năm 2001) và Đăng Đảo (sinh năm 1981) diễn ra tại Đà Nẵng cũng gây chú ý trên mạng xã hội. Trong rất nhiều tráp cưới thú vụ gây bão trên mạng xã hội như tráp cưới trà sữa, cây cau,... thì tráp cưới của cặp đôi này có một tháp thú nhồi bông Baby Three cũng khiến cư dân mạng thích thú.

@TiPu, @muixumatongne

Đặc biệt, trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh, không ít người chịu chơi đầu tư Baby Three hay Labubu để trang trí cây thông Noel, thậm chí có người chơi lớn như Tiktoker Múi Xù trang trí cả nhà bằng thú nhồi bông khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Trước khi muốn "dấn thân" vào chơi Baby Three, bạn có thể xem qua một số dòng búp bê của thương hiệu này, hoặc đơn giản chỉ để hiểu rằng tại sao lại có những người tìm kiếm dịch vụ sửa mắt, độ mắt cho búp bê.

Dòng Common (mắt thường, mắt lé)

Baby Three mắt thường là kiểu mắt cơ bản với đôi mắt to tròn mang đến cảm giác ngây thơ, đáng yêu. Đôi mắt này thường được thiết kế với con người đen nhánh.

Bên cạnh đó, Baby Three mắt lé với biểu tượng tinh nghịch, hài hước, hai con ngươi lệch hướng khiến búp bê trông vui nhộn. Tuy nhiên, đây cũng là loại búp bê thường thấy sau khi đập hộp.

Dòng Rare (mắt dora)

Baby Three mắt dora với thiết kế long lanh tựa như đá quý. Kiểu mắt này làm tăng thêm vẻ đáng yêu, tạo cảm giác bí ẩn, quyến rũ.

Dòng Super rare (mắt rưng)

Loại mắt rưng của Baby Three cũng xếp vào hàng hiếm hơn so với mắt lé, mắt thường. Mắt rưng được thiết kế như thể đôi mắt đang rưng rưng nước mắt, khiến người nhìn cảm nhận được sự đồng điệu, muốn an ủi búp bê.

Dòng Epic (mắt 2 màu)

Baby Three mắt 2 màu khá độc đáo với mỗi mắt mang một màu sắc khác nhau tạo nên vẻ đẹp cá tính, mới lạ.

Dòng Lengendary (mắt nước)

Đây là loại búp bê hiếm nhất trong các loại búp bê của thương hiệu này. Baby Three mắt nước được thiết kế với hiệu ứng long lanh như ngấn nước hoặc sắp rơi nước mắt. Kiểu thiết kế này tạo cảm giác xúc động khiến búp bê trở nên đáng yêu hơn và cũng được nhiều người mong mỏi xé trúng hơn.

Dòng Mythic (mắt rưng nước)

Mắt rưng nước là sự kết hợp giữa mắt rưng và mắt nước.

Dòng Supreme (mắt nước vàng)

Baby Three mắt nước vàng là thiết kế độc đáo với đôi mắt long lanh, nước mắt màu kim tuyến vàng sang trọng. Với hiệu ứng này, không có khó hiểu khi chúng cũng là một trong những mục tiêu đập hộp của người chơi muốn sở hữu một phiên bản trong bộ sưu tập của mình.

Bất chấp không ít ý kiến cho rằng thú vui này tốn kém nhưng do đánh trúng tâm lý thích đập hộp của giới trẻ, thay vì phải chi hàng trăm triệu, hàng chục triệu cho túi xách hàng hiệu hoặc thiết bị công nghệ, nhiều người sẵn sàng chi ra vài trăm nghìn, vài triệu để tận hưởng cảm giác khi được "bóc tem" món đồ chơi này với mức giá "chấp nhận được".

Đến hiện tại, Baby Three cho ra nhiều bộ sưu tập khác như như Migo Animal Party, 12 con giáp, thỏ macaron, baby 400%, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo, baby 400% giáng sinh, 1000% big baby,... Trong đó, được ưa chuộng nhiều là 12 con giáp bởi nhiều người thích sở hữu con giáp theo bản mệnh riêng của mình.