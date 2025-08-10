Nghe điện thoại có nội dung này, hãy tắt máy ngay lập tức

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi thủ đoạn, trong đó chiêu mới nhất là tạo giao diện giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia với tên miền gần giống trang thật. Khi nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng này, điện thoại sẽ bị nhiễm mã độc, mất quyền điều khiển và toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị đánh cắp.

Tại Đà Nẵng, ngày 13/7, chị H.N.T (1994, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu cập nhật thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID theo quy định mới. Tin lời, chị đăng nhập ứng dụng và thanh toán phí 22.000 đồng qua tài khoản ngân hàng BIDV. Đến sáng hôm sau, chị bàng hoàng phát hiện 129 triệu đồng trong tài khoản đã “bốc hơi” mà không rõ nguyên nhân.

Trước đó, tại Hà Nội, Công an quận Tây Hồ cũng tiếp nhận trình báo của chị L. (sinh năm 1979) về việc bị mất hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản. Chị cho biết đã nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu khai báo thông tin cá nhân qua Cổng dịch vụ công. Đối tượng sau đó gửi đường link cài đặt ứng dụng giả mạo, ngay khi hoàn tất, điện thoại của chị bị treo cứng. Nghi ngờ bị lừa, chị lập tức ra ngân hàng kiểm tra và phát hiện toàn bộ số tiền đã bị rút.

Theo Trung tá Phạm Thị Trang, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Đà Nẵng, thông tin về địa giới hành chính, nơi thường trú hay quê quán của công dân sẽ được hệ thống tự động cập nhật trên ứng dụng VNeID, người dân không cần cung cấp dữ liệu cá nhân hay truy cập link từ các cuộc gọi tự xưng công an.

Dù cơ quan Công an đã nhiều lần cảnh báo, thủ đoạn này vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Kẻ lừa đảo thường giả danh cán bộ xã, phường hoặc công an, viện lý do “hướng dẫn cập nhật thông tin” hoặc “đồng bộ dữ liệu” sau khi thay đổi địa giới hành chính. Sau khi lấy được lòng tin, chúng gửi mã OTP hoặc đường link giả mạo chứa mã độc, yêu cầu đăng nhập và từ đó chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân: Không cung cấp số CCCD, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại; tuyệt đối không truy cập link, website lạ với lý do cập nhật VNeID; chỉ tải ứng dụng VNeID từ App Store hoặc Google Play; không công khai hình ảnh CCCD, mã định danh, số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội.

Nếu nhận cuộc gọi nghi vấn, hãy liên hệ trực tiếp công an địa phương hoặc cảnh sát khu vực để xác minh, không thực hiện theo hướng dẫn qua điện thoại khi chưa kiểm chứng danh tính người gọi. Trong trường hợp nghi bị lừa đảo, cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.