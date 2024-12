Nghe một cuộc gọi lạ, tài khoản ngân hàng "bốc hơi" hơn 1 tỉ

Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ngày 28/12 cho biết, đơn vị này vừa phát đi cảnh báo tình trạng trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh nhân viên điện lực, gọi điện lừa đảo khách hàng cài ứng dụng trên điện thoại di động, từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo thông tin từ EVNSPC, mới đây, một người dân tên N, trú tại tại xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,1 tỉ đồng khi thực hiện theo lời của một người lạ, gọi điện đến tự xưng là nhân viên điện lực yêu cầu cài đặt một ứng dụng trên điện thoại di động để thanh toán tiền điện. N đã làm theo hướng dẫn, đăng nhập thông tin cá nhân, liên kết tài khoản ngân hàng, chuyển khoản một số tiền để xác nhận danh tính và kích hoạt tài khoản.

Sau khi thực hiện xong theo yêu cầu, phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút sạch, N đã trình báo Công an. Hiện Công an thành phố Hồng Ngự đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra, xử lý.

Trước đó, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã nhiều lần cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng giả danh nhân viên ngành điện để lừa đảo khách hàng như: thông báo khách hàng đang thiếu nợ tiền điện hoặc chưa thanh toán, nếu không nhanh chóng thanh toán sẽ bị cắt điện; hướng dẫn khách hàng truy cập các đường link cài đặt các ứng dụng giả mạo; giả mạo trang web của Trung tâm CSKH EVNSPC, với giao diện giống như nền tảng Google Play để lừa khách hàng tải ứng dụng mạo danh ứng dụng CSKH EVNSPC…

"Một lần nữa, EVNSPC khuyến cáo người dân, khách hàng sử dụng điện cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập đường link, không cài đặt các ứng dụng lạ; không làm theo hướng dẫn của số điện thoại, các văn bản giả mạo ngành điện", thông tin từ EVNSPC lưu ý người dân.

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu giả mạo thông tin của ngành điện, cần gọi ngay đến tổng đài 19001006 hoặc 19009000 của Trung tâm CSKH EVNSPC; hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua cuộc gọi khác để cảnh giác:

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại hiện nay diễn ra rất phổ biến. Sau đây là một số thủ đoạn quen thuộc thường thấy như:

- Giả mạo shipper: Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là gọi điện tự xưng shipper, thông báo có đơn hàng cần giao và yêu cầu khách thanh toán trước qua chuyển khoản. Sau khi tiền được gửi đi, người mạo danh viện lý do nhầm lẫn số tài khoản thường là tài khoản hội viên hoặc gói dịch vụ và yêu khách hàng truy cập đường link giả mạo để hoàn tiền. Khi nạn nhân nhập thông tin vào các đường link này, tài khoản ngân hàng lập tức bị chiếm đoạt.

- Giả mạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện gây sức ép, yêu cầu nộp tiền. Kịch bản lừa đảo trong tình huống này là: Giả làm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… liên hệ với nạn nhân thông báo vi phạm không có thật, khai thác thông tin cá nhân của người nghe. Sau đó, chúng sẽ sử dụng các thông tin này để làm giả lệnh bắt, khởi tố của cơ quan Công an nhằm đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ điều tra.

- Giả danh ngân hàng gọi điện mời chào vay tiền online: Thủ đoạn này thực hiện bằng cách hướng dẫn nạn nhân làm các thủ tục vay, mở tài khoản online, sau đó gửi yêu cầu xác nhận phê duyệt khoản vay và yêu cầu nộp các khoản tiền lệ phí, tiền trả góp… để chiếm đoạt.

- Giả danh nhân viên cửa hàng, công ty xổ số... gọi điện thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao. Để nhận phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm của đối tượng có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước một số tiền đóng thuế để nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan công an tại các địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu từ những cuộc gọi giả danh cán bộ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hay mạng xã hội. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, người dân nên nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.