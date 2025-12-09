Sáng 9/12, theo thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu thì nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Nam nhạc sĩ cho biết nghệ sĩ Thương Tín rút hơi thở cuối cùng vào trưa 8/12, hiện tại gia đình đang lo liệu hậu sự. Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín sống trong bệnh tật, ông qua đời do tuổi cao sức yếu.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980–1990. Từ những ngày đầu theo cải lương, ông đã bộc lộ tài năng sân khấu và niềm đam mê nghệ thuật. Sau khi được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai kịch quan trọng, trước khi chuyển sang điện ảnh và trở thành ngôi sao sáng với những vai diễn để đời trong các phim như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn...

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tin bị bệnh nặng. Năm 2024, Thương Tín tai nạn nghiêm trọng khiến ông vỡ bánh chè gối phải, viêm khớp gối trái, gần như không thể đi lại, phải nhờ xe lăn hoặc bồng bế. Sức khỏe suy giảm, cân nặng giảm mạnh, tinh thần hoang mang, cuộc sống hằng ngày trở nên chật vật.