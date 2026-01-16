Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50m2

Trong bối cảnh nhà ở đô thị đang dần bị nén lại theo từng mét vuông, căn hộ tại Thủ Thiêm xuất hiện như một cuộc đối thoại thú vị giữa giới hạn vật lý và khả năng sáng tạo. Diện tích xây dựng chỉ 50m2 nhưng lợi thế trần cao 5,5m đã trở thành “mặt tiền” quý giá của không gian, mở ra hướng tiếp cận hoàn toàn khác cho bài toán thiết kế.

Thay vì cố gắng chia nhỏ diện tích theo chiều ngang, nhóm kiến trúc sư của LAI Studio lựa chọn phương án kéo giãn không gian theo chiều đứng, biến hạn chế thành tiềm năng.

Từ hiện trạng bàn giao thô, căn hộ được tái cấu trúc bằng việc bổ sung hệ sàn lửng sử dụng kết cấu sắt hình I (Posco) kết hợp sàn Decking nhẹ, giúp mở rộng diện tích sử dụng sàn lên 78m2 cho hai tầng mà không tạo cảm giác nặng nề hay bí bách.

Tầng trệt được tổ chức thành một không gian sinh hoạt chung liền mạch gồm phòng khách, bếp, khu ăn uống, góc làm việc và vệ sinh chung. Không có sự xuất hiện của tường ngăn cứng, các khu vực được định hình bằng hình khối nội thất, chất liệu và ánh sáng, tạo nên cảm giác mở nhưng vẫn giữ được trật tự, nhịp điệu và sự riêng tư cần thiết.

Tầng lửng đóng vai trò là vùng nghỉ ngơi riêng tư với phòng ngủ master, phòng thay đồ và phòng tắm khép kín. Điểm nhấn táo bạo nhất nằm ở chiếc bồn tắm acrylic trong suốt màu cam đặt giữa không gian ngủ, phá vỡ mọi khuôn mẫu bố trí quen thuộc và thể hiện rõ tinh thần sống vượt khuôn khổ, nơi không gian không còn chỉ phục vụ công năng mà còn phản ánh cá tính người ở.

Nếu cấu trúc là bộ khung của căn hộ thì màu sắc chính là linh hồn. Công trình theo đuổi phong cách Color Block kết hợp Mid-Century với bảng màu giàu năng lượng gồm cam gạch, xanh lục, đỏ trầm, hồng pastel và be ấm. Những gam màu tưởng như đối lập được phối hợp đầy kiểm soát, tạo nên tổng thể sinh động, cá tính nhưng không hề rối mắt.

Hệ thống chi tiết bo cong xuất hiện xuyên suốt từ vách tường, bàn ăn, kệ, đến các đường viền trần và sàn, giúp không gian mềm mại, uyển chuyển như một bản nhạc thị giác có nhịp điệu rõ ràng.

Quan trọng hơn cả, căn hộ không đơn thuần là nơi ở mà trở thành sự tiếp nối của cá tính sống. Từng món nội thất, từng lớp màu, từng chi tiết trang trí đều được lựa chọn kỹ lưỡng để phản chiếu phong cách và tinh thần của nữ gia chủ – người yêu thời trang, nghệ thuật và tự do biểu đạt. Không gian vì thế không chỉ đẹp về thị giác mà còn giàu cảm xúc, mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Căn hộ tại Thủ Thiêm không lớn về diện tích nhưng giàu tiềm năng nhờ cách khai thác chiều cao, tổ chức mặt bằng linh hoạt và sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc, vật liệu, màu sắc và ánh sáng.

Đây là một ví dụ điển hình cho tư duy thiết kế đương đại, nơi mỗi chi tiết đều tồn tại không chỉ để đẹp mà để đúng với người sống bên trong, khẳng định rằng giá trị thực sự của không gian không nằm ở số mét vuông, mà ở chất lượng sống mà nó mang lại.