Nghe tiếng "ting ting tiền về" rõ ràng, bán hàng thảnh thơi cùng BVBank

Giữa buổi sáng, quán hủ tiếu của anh Tánh (38 tuổi, Đà Nẵng) tấp nập khách. Vừa soạn túi đồ cho khách trước, vừa nhận đơn mới, anh nghe một vị khách nói: "Em chuyển khoản rồi nhé!". Anh Tánh đành tạm dừng tay, mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để kiểm tra. "Nếu chỉ 1–2 khách thì không sao, nhưng đông hơn thì quả thực có chút bất tiện. Không chỉ mình bị phân tâm khỏi việc đang làm, mà khách hàng cũng mất thêm vài phút chờ đợi" – anh chia sẻ.

Cùng lúc đó ở một góc phố khác, anh Hưng (25 tuổi, Hà Nội), là tài xế công nghệ, đang đau đầu vì khách hàng báo đã chuyển khoản nhưng chưa thấy tiền về. Do đang vội giao đơn mới, anh chỉ kịp liếc qua hóa đơn khách đưa rồi đi ngay. Tối về kiểm tra mới phát hiện giao dịch có vấn đề, lúc đó muốn liên lạc lại với khách cũng không dễ.

Thực tế hiện nay, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để chuyển tiền đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến ở mọi nơi, mang lại sự tiện lợi, an toàn cho cả bên bán lẫn bên mua. Nhưng đôi khi, việc kiểm tra tình trạng tiền vào-ra cũng có bất cập, đặc biệt đối với những người bán hàng nhỏ lẻ, shipper,.. luôn phải làm việc không thể rời tay. Tin nhắn báo tiền đôi khi bị lẫn trong vô số thông báo khác, còn mở ứng dụng kiểm tra thì mất thời gian và làm gián đoạn công việc.

Thấu hiểu điều này, BVBank vừa ra mắt tính năng thông báo nhận tiền ghi có vào tài khoản bằng giọng nói ngay trên ứng dụng ngân hàng số Digimi. Từ nay khách hàng chỉ cần bật tính năng đọc thông báo biến động số dư trên Digimi, Digimi sẽ tự động phát thông báo bằng giọng nói ngay khi tài khoản nhận được tiền giúp người dùng dễ dàng nhận biết tiền về mà không cần phải kiểm tra thủ công.

Điểm đặc biệt của tính năng này là người dùng không cần đăng nhập Digimi hay cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Âm thanh thông báo sẽ được phát trực tiếp qua loa điện thoại, hoặc có thể kết nối với loa bluetooth để tăng âm lượng, phù hợp với các không gian như quầy bán hàng, cửa tiệm nhỏ hoặc các trường hợp như tài xế đang di chuyển ngoài đường.

Ngoài ra, khi kích hoạt tính năng thông báo giọng nói, khách hàng sẽ được tặng ngay một bộ QR nhận tiền tiện lợi, liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán tại BVBank – giúp giao dịch thu tiền trở nên nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp hơn.

Sau quá trình trải nghiệm, anh Tánh cho biết: "Giờ thì tôi không cần bỏ dở tay để mở điện thoại nữa. Cứ nghe 'ting ting' kèm số tiền là biết khách đã chuyển. Vừa yên tâm bán hàng, khách cũng không phải chờ đợi".

Anh Tánh cũng hào hứng: "Đi đường mà nghe thông báo là yên tâm luôn. Không còn cảnh vừa chạy đơn vừa thấp thỏm không biết tiền đã về chưa. Cuối ngày cũng không phải mất công rà soát lại từng giao dịch nữa".

Bên cạnh tính năng thông báo nhận tiền bằng giọng nói hoàn toàn miễn phí, BVBank còn mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng tiểu thương, sẵn sàng sát cánh cùng mọi hoạt động kinh doanh từ những giao dịch nhỏ nhất đến các kế hoạch dài hạn, giúp họ tối ưu thời gian, kiểm soát dòng tiền và phát triển bền vững.

Song song với nâng cấp tính năng, BVBank còn cung cấp gói cho vay ngắn hạn trả gốc cuối kỳ phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, hạn mức đến 1,5 tỷ đồng (tối đa 50% giá trị tài sản), thời hạn vay lên tới 36 tháng, hồ sơ thủ tục đơn giản và được phê duyệt, giải ngân nhanh trong ngày. Những giải pháp này giúp khách hàng tối ưu dòng vốn, giảm áp lực trả nợ hàng tháng và tập trung phát triển hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900 555 556.

