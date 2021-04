“Nghỉ hưu sớm” ở tuổi 35, đây là bài học thấm thía tôi học được trong 6 tháng "kì lạ nhất của cuộc đời": Dù sao thì cuộc sống không để bạn hoàn toàn kiểm soát được nó!

Vào tháng 10 năm 2020, tôi chính thức nghỉ hưu sớm. Khi đó, tôi 35 tuổi.



Thông qua một loạt các sự kiện chủ đích và cả ngẫu nhiên, giờ đây tôi có đủ thu nhập thụ động để chi trả cho tất cả các chi phí sinh hoạt cơ bản của bản thân. Đây không phải là cuộc sống mà tôi nghĩ mình sẽ có được. Khi lớn lên, tôi nghĩ rằng việc nghỉ hưu sớm chỉ dành cho những người giàu có và "sớm" có nghĩa là 55 tuổi. Tôi lớn lên nghèo khó và chỉ nghĩ rằng tôi sẽ làm việc vì tiền mãi mãi.

Nhưng nếu bạn nghĩ thoáng hơn, cuộc sống đôi khi đưa bạn tới những con đường mà bạn thậm chí chưa bao giờ biết rằng nó tồn tại. Đã 6 tháng kể từ khi tôi chính thức nghỉ hưu. Đây là những gì tôi đã học được trong nửa năm kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình.

1. Cần có thời gian để thoát ra khỏi tư duy làm việc theo quy định của xã hội

Bạn bắt đầu làm việc khi bao nhiêu tuổi? Ở tuổi lên 6, tôi đã làm việc cho người mẹ là nghệ sĩ của mình, bán những bức tranh và thiệp cho khách hàng.

Làm việc đã có trong máu của tôi, và tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không làm việc. Tất nhiên, không ai ở tuổi 35 thực sự nghỉ hưu theo nghĩa truyền thống. Tôi vẫn muốn làm việc. Tôi chỉ muốn làm việc vì một thứ khác ngoài tiền. Tôi muốn tiếp tục những dự án có ý nghĩa cho dù tôi có được trả tiền hay không.

Tôi đoán là, nếu bạn đang trên con đường độc lập về tài chính, bạn cũng không muốn ngừng làm việc. Vấn đề là, tôi đã có 29 năm làm việc vì tiền, và việc rời xa công việc kiếm tiền mất một thời gian. Rốt cuộc, những quan điểm về công việc của xã hội đã được chúng ta khắc sâu từ khi chúng ta mới sinh ra.

"Đừng lo lắng về công việc; chỉ cần nghĩ đến tiền."

"Bạn nên nhận công việc đó vì nó được trả lương cao hơn."

"Không quan trọng bạn có hay không thích công việc của mình, lương quan trọng hơn."

Kiếm tiền không phải là điều xấu. Nhưng làm việc hoàn toàn vì tiền sẽ đánh bại hoàn toàn quan điểm đạt được độc lập về tài chính ngay từ đầu. Đừng rơi vào bẫy. Hãy tìm công việc có ý nghĩa với bạn và theo đuổi công việc đó thay vì những hóa đơn đô la.

2. Câu hỏi về danh tính của bạn

Bố mẹ tôi không thể hiểu tại sao tôi và chồng lại chọn kinh doanh cả đời. Đối với nhiều người công việc xác định bản sắc của mỗi cá nhân. Khi ai đó hỏi bạn làm gì, bạn trả lời rằng mình là một người 35 tuổi độc lập về tài chính, không cần phải làm việc, chắc chắn họ sẽ nghĩ bạn là kẻ lười biếng.

Đã đến lúc tạo ra một bản sắc mới cho bản thân, bắt nguồn từ một thứ gì đó có ý nghĩa hơn chức danh công việc của bạn.

Ryan Nicodemus - chồng tôi từng nói rằng anh ấy không còn hỏi những người anh ấy gặp họ làm gì để kiếm sống. Thay vào đó, anh ấy hỏi họ đam mê về điều gì, cuộc trò chuyện sau đó có ý nghĩa và thú vị hơn nhiều vì anh ấy đã hỏi ai đó điều gì họ thực sự quan tâm, không chỉ đơn thuần là chức danh, công việc của họ. Chẳng hạn như: Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Charlie, và tôi là một nhà văn tự do về tài chính, nhà hoạt động nữ quyền, du lịch toàn thời gian và một người yêu rượu với thiên hướng về ẩm thực, gia đình và bạn bè.

Cuộc trò chuyện của bạn với người lạ có thể thú vị hơn rất nhiều nếu bạn quên đi danh tính công việc và thay vào đó hãy hỏi họ xem họ thực sự quan tâm đến điều gì.

3. Nhiều câu hỏi đặt ra

Không nhiều người có thể thực sự đạt độc lập về tài chính và nghỉ hưu sớm khi còn trẻ. Vì vậy, vấn đề này có rất nhiều nghi vấn. Đôi khi họ tò mò, đôi khi họ nghi ngờ, những suy nghĩ cứ cuốn lấy họ.



Bạn chỉ là đang trong kỳ nghỉ? Bạn làm gì cả ngày thế này? Bạn có thấy buồn chán không? Kế hoạch dài hạn của bạn là gì? Không, thực sự, bạn không thể làm điều này trong 5 năm nữa, chắc chắn là như vậy?

Các câu hỏi rất hay vì chúng mở ra các cuộc thảo luận và trò chuyện. Tôi không muốn thuyết phục tất cả những người tôi gặp gỡ đi theo con đường độc lập tài chính, không phải ai cũng có hoặc muốn có cơ hội làm như vậy.

Nhưng cởi mở với những cách sống khác là một trong những kỹ năng tuyệt vời của cuộc sống. Độc lập về tài chính, chuyển sang ngôi nhà nhỏ, nuôi dạy con chung. Dù đó là gì, nếu bạn cởi mở để lắng nghe và học hỏi, bạn có thể khám phá ra những điều hoàn toàn bất ngờ mà bạn có thể áp dụng đến cuộc sống của chính bạn.

Vì vậy, khi tôi nhận được câu hỏi về sự độc lập tài chính của mình, tôi rất sẵn lòng trả lời chúng. Có thể ai đó sẽ có một ý tưởng để giúp họ định hình tốt hơn cuộc sống tài chính của chính mình. Còn gì tốt hơn thế?

4. Nhiều thứ khiến bạn hoang mang

Bạn nghĩ rằng bạn sẽ không nhớ công việc cũ của mình. Sau đó, bạn nhớ ra điều gì đó mà một đồng nghiệp đã nói khiến bạn đau khổ và bạn cảm thấy mất mát.

Bạn thức dậy vào nửa đêm, nhớ rằng bạn độc lập về tài chính và bắt đầu rơi vào vòng xoáy. Điều gì sẽ xảy ra nếu công việc kinh doanh sau khi nghỉ hưu của tôi không thành công? Tôi phải làm gì nếu hết tiền? Nếu tôi đánh mất bạn bè vì họ không hiểu tôi đang làm cái quái gì vậy?

Có lẽ tôi thật ngây thơ khi mong đợi sẽ hoàn toàn ổn khi nghỉ hưu ở độ tuổi trẻ như vậy, để lại cuộc sống già cỗi của mình trong cát bụi.

Việc đạt được sự độc lập tài chính về cơ bản là đảo lộn cuộc sống của bạn từ trong ra ngoài. Bạn đang cố gắng đạt được các định mức tài chính được chấp nhận và điều đó cần có thời gian để xử lý.

Những điều hoang mang giảm dần khi thời gian trôi qua và cuộc sống mới của bạn trở nên quen thuộc, nhưng chúng cũng là một lời nhắc nhở tốt về tầm quan trọng của những gì bạn đã đạt được. Đạt được tự do tài chính không phải là chuyện nhỏ. Và đôi khi bạn nên ghi nhớ điều đó.

5. Điều tuyệt vời

Trong tháng đầu tiên, tôi không nghĩ đến việc nghỉ hưu. Tôi quá bận rộn cố gắng cuốn cuộc sống của mình vào một thứ gì đó giống với những gì tôi muốn. Tôi đang thiết lập các kế hoạch viết lách. Tôi đang chống lại những người phản đối mình.

Từ bỏ tất cả những điều vướng bận là một trong những điều hấp dẫn nhất của tự do tài chính. Rằng bạn có quyền tự do khám phá những gì bạn muốn làm và cách bạn muốn làm. Tự do định hình ngày của bạn theo cách bạn muốn. Tự do khiến thế giới bền vững, có ý nghĩa.

Gần đây, tôi đã tham gia một cuộc thảo luận nhóm của các nhà văn, nơi ai đó hỏi chúng ta nhìn thấy bản thân ở đâu sau 5 năm nữa. Một người nói rằng họ muốn trở thành một tiểu thuyết gia với một vài cuốn sách.

Khi đến lượt tôi, tôi nói rằng tôi không biết, và tôi rất vui vì điều đó.

Với việc tự do tài chính, tôi có cơ hội để ném câu hỏi đó vào thùng rác. Tôi sẽ vẫn đi du lịch chứ? Vẫn viết? Vẫn không có nhà cố định?

Dù sao thì cuộc sống không để bạn hoàn toàn kiểm soát được nó, vậy tại sao không để nó vậy với những sự không chắc chắn và để cơ hội đến với mình? Đó chính là điều hấp dẫn của một tương lai tự do về tài chính.

*Theo chia sẻ của Charlie Brown - travel blogger, doanh nhân tại Medium