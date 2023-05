Nghỉ lễ, du lịch Cần Thơ thu hơn 500 tỷ đồng, Khánh Hòa đón 200.000 lượt khách

Ngày 3/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Cần Thơ cho biết, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, thành phố tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch như: Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023; Liên hoan Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2023; Lễ hội khinh khí cầu…

Đặc biệt, từ ngày 25/4, đường bay thẳng Cần Thơ - Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức hoạt động với tần suất 3 chuyến/tuần, du khách các nơi có nhiều lựa chọn để tham quan, du lịch.

Du khách tham quan khu du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Kết quả trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, tổng số khách tham quan, du lịch tại các sự kiện, lễ hội, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 982.000 lượt, tăng 139% so với dịp lễ 30/4 và 1/5 năm ngoái.

Các cơ sở lưu trú phục vụ 105.000 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ; trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt, tăng 360% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bánh dân gian Cần Thơ xác lập kỷ lục châu Á Tối 2/5, tại lễ bế mạc lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) được Tổ chức Kỷ lục Châu Á ủy quyền trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á về “Các loại bánh dân gian thành phố Cần Thơ”, đạt giá trị kỷ lục theo Bộ tiêu chí về ẩm thực, đặc sản của Tổ chức Kỷ lục châu Á. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ” với sự tham gia của hơn 300 gian hàng từ hơn 20 đơn vị của các tỉnh, thành; 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nghệ nhân bánh dân gian đến tham gia Hội thi bánh, trình diễn cách làm bánh, giới thiệu, bày bán các loại bánh dân gian và sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, ẩm thực. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ , với 27 đơn vị, 168 nghệ nhân và 73 món bánh dự thi. Nha Trang - Khánh Hoà không xảy ra “chặt chém”



Ngày 3/5, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay, tỉnh này đã đón khoảng 200.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế. Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 598 nghìn lượt khách tham quan. Công suất phòng bình quân đạt hơn 87%, trong đó riêng các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo đạt công suất khoảng hơn 90%. Tổng doanh thu du lịch đợt nghỉ lễ này ước đạt hơn 854 tỷ đồng.

Khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại đảo Hòn Tre - Nha Trang.

Từ 29/4 - 3/5, bình quân mỗi ngày có khoảng 38 chuyến bay nội địa và 23 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, ngành đường sắt đã tăng cường thêm 4 - 6 đôi tàu mỗi ngày chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM và ngược lại, bình quân mỗi ngày có khoảng 20 chuyến đến. Tại các bến xe, rất khan hiếm vé xe tuyến TP.HCM - Nha Trang. Lượng khách du lịch đi xe cá nhân đến Nha Trang - Khánh Hoà cũng rất đông, khiến lượng khách đặt phòng trong những ngày lễ tiếp tục tăng cao.

Bãi biển Nha Trang đông kín khách vui chơi, tắm biển.

Tuy lượng khách tăng cao, nhưng trên địa bàn Nha Trang - Khánh Hòa không xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách. Để ngăn chặn tình trạng tăng giá, ép giá khách du lịch, Sở Du lịch Khánh Hòa đã thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đối với 12 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở này còn tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong việc chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều thực hiện bán đúng niêm yết giá và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch COVID - 19.

Khu vực cầu Trần Phú - Nha Trang thường xảy ra hiện tượng ùn ứ xe dịp lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Sở Du lịch Khánh Hòa tiếp nhận phần lớn các cuộc gọi của du khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Nha Trang, tuyến đường, điểm thu đổi ngoại tệ...

Ngoài ra, đường dây nóng còn tiếp nhận 2 vụ việc của du khách đến từ Đà Lạt và TP.HCM phản ánh về thái độ của nhân viên phục vụ và Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch đã kịp thời xử lý phản ánh này.