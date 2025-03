Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra tù năm 2023

Tối 15/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chí Bình (SN 1997, trú tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hiện ở Phường 10, TP Vũng Tàu) về tội "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Bùi Chí Bình khai sau khi ra tù vào năm 2023, sống tại TP Vũng Tàu. Chiều 14/3, Bình sử dụng xe máy gắn biển số giả đến tiệm vàng Mai Kim, nằm ở xã Xuyên Mộc, giả vờ hỏi mua một chiếc lắc và nhẫn vàng 18K, với tổng giá trị khoảng 48 triệu đồng.

Kẻ cướp tiệm vàng và tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Trong lúc đeo thử hai món trang sức, Bình quan sát thấy trong tiệm chỉ có một mình bà chủ. Hắn liền vờ lấy điện thoại để đánh lạc hướng. Khi bà chủ yêu cầu tháo trang sức để tính tiền, Bình bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy định tẩu thoát.

Bà chủ tiệm nhanh chóng trèo qua tủ trưng bày, lao ra giằng co và chặn đầu xe của Bình. Trong lúc giằng co, bà bị đẩy đi một đoạn nhưng vẫn cố gắng tri hô và với tay tắt khóa xe máy.

Bị chặn lại, Bình vứt xe, bỏ chạy bộ khoảng 300m thì bị hai người dân gần đó gồm ông Nguyễn Minh Th. (40 tuổi) và Ngô Thanh Q. (45 tuổi), đuổi theo, khống chế và bàn giao cho Công an.

Cơ quan CSĐT đang dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, ngày 5/8/2024, Công an TP Vũng Tàu tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lộc (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 4/8, Nguyễn Tấn Lộc đi xe máy đến tiệm vàng Thành Phát (thuộc Phường 11, TP Vũng Tàu) do chị V.T.Đ. làm chủ.

Tại đây, Lộc giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng 24K, tuy nhiên chị Đ. nói tiệm chỉ bán dây chuyền vàng 18K từ 6-7 chỉ trở lên. Sau đó, Lộc đề nghị xem một dây chuyền 18K trị giá hơn 30 triệu đồng.

Thấy chị Đ. lấy sợi dây chuyền vàng đưa cho xem và nói giá hơn 36 triệu đồng, Lộc giả vờ ướm vào cổ rồi tháo ra cầm trên tay.

Lợi dụng lúc chị Đ. không để ý, Lộc đã chạy ra xe định nổ máy tẩu thoát nhưng khi xe không đề được nên chị Đ. đuổi theo, hô hoán cùng người dân bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, Nguyễn Tấn Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.