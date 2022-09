Nghịch lý phường đông dân nhất Hà Nội: Chung cư dày đặc, đất xây trường bỏ hoang

Tính đến tháng 5/2022, quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003, trong đó 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập. Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh. Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục được xây mới, đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 18 trường (10 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS) với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng.

Ngày 27 và 28/8, hàng trăm phụ huynh đã tham dự buổi bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt . Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Do vậy, Trường Mầm non Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm chọn các cháu may mắn được vào trường.

Theo ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác. "Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và cuối cùng cũng chỉ còn phương án bốc thăm bởi địa bàn phường chỉ có một trường mầm non công lập”, ông Thái chia sẻ.